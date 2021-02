Μαζικός εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 με το εμβόλιο BNT162b2 των εταιρειών Pfizer/BioNTech

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ)( https://mdimop.gr/covid19/) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της πρόσφατης δημοσίευσης (BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting) στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine (N Engl J Med. 2021 Feb 24. doi: 10.1056/NEJMoa2101765). Στη συγκεκριμένη μελέτη αναλύθηκαν τα δεδομένα από το μεγαλύτερο οργανισμό υγειονομικής ασφάλισης του Ισραήλ σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου mRNA της Pfizer έναντι του SARS-CoV-2.