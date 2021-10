Μελέτη: Λιγότερες οι επιπλοκές στις χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών Covid-19 που έχουν κάνει και το αντιγριπικό εμβόλιο

Οι ασθενείς με Covid-19 που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση, αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών, αν προηγουμένως έχουν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έρευνα αποτελεί άλλο ένα επιχείρημα για την ανάγκη διπλού εμβολιασμού φέτος τόσο κατά του κορωνοϊού όσο και κατά της γρίπης.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρ Σούζαν Ταγκίοφ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στη Φλόριντα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Journal of the American College of Surgeons», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 44.000 ασθενείς Covid-19 (οι μισοί εμβολιασμένοι κατά της γρίπης μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο και οι άλλοι μισοί ανεμβολίαστοι) από διάφορες χώρες, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε διαφόρων ειδών χειρουργικές επεμβάσεις.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο, είχαν σημαντικά λιγότερες σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως σήψη του αίματος, δυνητικά θανατηφόρες θρομβώσεις, μολύνσεις στην περιοχή της επέμβασης, εμφράγματα, εγκεφαλικά, πνευμονίες και γενικότερα μικρότερο κίνδυνο θανάτου.

«Το αντιγριπικό εμβόλιο δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο υποκατάστατο του εμβολίου κατά της Covid-19. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση όπως όλοι κάνουν φέτος τόσο το εμβόλιο κατά της γρίπης όπως κατά της Covid-19, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες», δήλωσε η δρ Ταγκίοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.

Πρόσφατες μελέτες είχαν δείξει ένα πιθανό προστατευτικό αποτέλεσμα του αντιγριπικού εμβολίου κατά της Covid-19. H νέα μελέτη δείχνει ότι κάτι τέτοιο ισχύει στους ασθενείς με κορονοϊό που κάνουν χειρουργική επέμβαση για διάφορα προβλήματα υγείας.