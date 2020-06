Ο βιολογικός παράγοντας «Anakinra» για βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19

Σε θεωρητικό επίπεδο το «Anakinra», ένας ανταγωνιστής του υποδοχέα της IL-1, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υπερφλεγμονώδους κατάστασης, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας στους ασθενείς με COVID-19. Σε πρόσφατη δημοσίευσή τους στο περιοδικό The Lancet Rheumatology οι Thomas Huet και συνεργάτες (Anakinra for severe forms of COVID-19: a cohort study The Lancet Rheumatology 29 May 2020) αξιολόγησαν την εκτός ένδειξης χορήγηση του «Anakinra» σε νοσηλευόμενους βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Γαβριατοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνόψισαν τα κύρια ευρήματα της μελέτης.