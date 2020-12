Πρόεδρος Κομισιόν για κορωνοϊό: Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου ξεκινά ο εμβολιασμός στην ΕΕ

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Επιπλέον, η Κομισιόν ολοκλήρωσε σήμερα τις διερευνητικές συνομιλίες με τη φαρμακευτική εταιρεία Novavax, με σκοπό την αγορά του πιθανού εμβολίου της κατά της νόσου COVID-19. Η προβλεπόμενη σύμβαση με τη Novavax θα δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν 100 εκατομμύρια δόσεις, ενώ θα μπορούν να αγοράσουν ακόμα έως και 100 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις.

Η σημερινή ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με τη Novavax προστίθεται σε ένα ήδη εξασφαλισμένο ευρύ φάσμα εμβολίων που πρόκειται να παραχθούν στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με τις εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac και Moderna. Αυτό το διαφοροποιημένο πακέτο εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά ότι "σύντομα θα προσθέσουμε ένα έβδομο πολλά υποσχόμενο εμβόλιο στο πακέτο των εμβολίων μας, αυξάνοντας συνεπώς τις πιθανότητες να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμα να αρχίσουν να διανέμουν μερικά από αυτά ήδη από τις αρχές του 2021, μόλις αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Ο εμβολιασμός θα καθορίσει τον τρόπο ζωής και εργασίας μας το 2021. Καθώς οδεύουμε προς την εορταστική περίοδο, ζητούμε από τους πολίτες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τον έλεγχο της πανδημίας. Όλοι πρέπει να παίξουν το ρόλο τους ώστε να αποφευχθεί η πιθανή αναζωπύρωση των κρουσμάτων, καθώς περιμένουμε το εμβόλιο."

Η Novavax είναι εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει εμβόλια επόμενης γενιάς για σοβαρές λοιμώδεις νόσους. Το εμβόλιό τους είναι εμβόλιο πρωτεϊνικής υπομονάδας, το οποίο βρίσκεται ήδη στο τρίτο στάδιο της κλινικής δοκιμής.

Η Koμισιόν, με τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ, αποφάσισε να υποστηρίξει το εμβόλιο αυτό βασιζόμενη σε έγκυρη επιστημονική αξιολόγηση, στην τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, στην εμπειρία της εταιρείας όσον αφορά την ανάπτυξη εμβολίων, καθώς και στην παραγωγική της ικανότητα να προμηθεύσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdayspic.twitter.com/6VxDumysBL