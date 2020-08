Συσχέτιση φυσικής απόστασης, πυκνότητας πληθυσμού και θερμοκρασίας με τον αριθμό στιγμιαίας αναπαραγωγής του SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ

Σε πρόσφατο άρθρο τους στο περιοδικό JAMA Network Open οι David Rubin και συνεργάτες (D. Rubin et al. Association of Social Distancing, Population Density, and Temperature With the Instantaneous Reproduction Number of SARS-CoV-2 in Counties Across the United States. JAMA Netw Open. 2020;3(7):e2016099. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.16099) μελετούν τη μεταδοτικότητα του νέου κορωνοιού SARS-CoV-2 σε επιμέρους κομητείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.