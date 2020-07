Συσχέτιση της παχυσαρκίας με σοβαρή νόσο COVID-19

Ο κίνδυνος σοβαρής νόσου και θανάτου από COVID-19 είναι υψηλότερος σε παχύσαρκα άτομα σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Endocrinology (M Rottoli et al. How important is obesity as a risk factor for respiratory failure, intensive care admission and death in hospitalised COVID-19 patients? Results from a single Italian centre. European Journal of Endocrinology 2020. DOI: https://doi.org/10.1530/EJE-20-0541 ).