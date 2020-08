Το κλείσιμο των σχολείων στις ΗΠΑ μείωσε 62% τα κρούσματα και 58% τους θανάτους από κορωνοϊό

Σε πρόσφατο άρθρο τους στο περιοδικό JAMA, οι KA Auger και συνεργάτες (Katherine A. Auger et al. Association Between Statewide School Closure and COVID-19 Incidence and Mortality in the US. JAMA. July 29, 2020) αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του καθολικού κλεισίματος των σχολείων σε Πολιτείες των ΗΠΑ ως προς τη μείωση της επίπτωσης και της θνησιμότητας από COVID-19.