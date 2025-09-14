Θεσσαλονίκη: 36χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 34χρονο οδηγό φορτηγού τα ξημερώματα - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: 36χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 34χρονο οδηγό φορτηγού τα ξημερώματα
Θεσσαλονίκη: 36χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 34χρονο οδηγό φορτηγού τα ξημερώματα

08:48, 14/09/2025
Θεσσαλονίκη: 36χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 34χρονο οδηγό φορτηγού τα ξημερώματα

Νεότερα στοιχεία για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, γύρω στις 05:00 μια 36χρονη μαχαίρωσε στην πλάτη έναν 34χρονο οδηγό φορτηγού υπήκοο Τουρκίας.

Το συμβάν έγινε έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυμάτισε τον άνδρα μέσα στο φορτηγό του.

Τόσο ο 34χρονος όσο και η 36χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ο 34χρονος φέρει τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ η 36χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Την υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

