23 standout πανωφόρια για τον χειμώνα του ’25 - Real.gr

17:50, 18/12/2025
Τον χειμώνα, τα standout πανωφόρια λειτουργούν σαν πρώτο βλέμμα. Είναι η πρώτη εικόνα της εμφάνισης και με μια αθόρυβη ένταση, μπορούν να δώσουν υπόσταση ακόμη και στο πιο απλό σύνολο. Σε μια σεζόν που οι κάπες αποτελούν κυρίαρχη στιλιστική άποψη, τα παλτό αποκτούν ενδιαφέρον μόνον όταν έχουν ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αν είναι να αποκτήσεις φέτος ένα παλτό, ας είναι κάποιο που έχει κάτι να πει. Ένα κομμάτι που αποτυπώνει το προσωπικό στιλ, χωρίς να χάνει τη λειτουργικότητά του.

Παλτό oversized από νήματα με μαλλί, ψηλό γιακά και μακρύ μανίκιρυθμιζόμενη ζώνη από το ίδιο ύφασμα με κορδόνια και σταυρωτό κλείσιμο μπροστά με κουμπιά, Zara, 169€

 

Αστική καθαρότητα & σύγχρονη γραμμή

Στην πιο ήρεμη πλευρά του χειμώνα βρίσκονται τα πανωφόρια που στηρίζονται στη δομή τους. Ένα μακρύ παλτό με στρατιωτικό χαρακτήρα, oversized γραμμές που αγκαλιάζουν το layering και ένα waxed trench με τεχνικές λεπτομέρειες συνθέτουν μια καθαρή, λειτουργική προσέγγιση στην κομψότητα. Αυτά τα κομμάτια δίνουν σχήμα στη σιλουέτα με έναν συγκρατημένο τρόπο. Η γεωμετρία τους προσφέρει σταθερότητα, ο όγκος τους ακολουθεί την κίνηση της ημέρας και οι καθαρές γραμμές τους διατηρούν την εμφάνιση λιτή και ευθύγραμμη.

Τα πανωφόρια φοριούνται με πλεκτά, denim ή μονοχρωματικά σύνολα και λειτουργούν σαν ήρεμη βάση για όλη την εμφάνιση· κομμάτια που κρατούν την ισορροπία με έναν σύγχρονο, καθαρό τρόπο.

Μακρύ παλτό με κεντήματα με απλικέ χάντρες, Zara, 169€

 

Πανωφόρια σαν κόσμημα

Κάποια πανωφόρια ξεχωρίζουν χάρη στις επιφάνειές τους: το κέντημα, το βελούδο, τις παγιέτες. Αυτή η διακόσμηση μετατρέπει την απλότητα της σιλουέτας σε κάτι πολύ πιο προσωπικό. Κιμονό με κεντήματα και λεπτοδουλεμένες επιφάνειες, παλτό στολισμένα με μοτίβα σε όλο τους το μήκος, βελούδινα κομμάτια που παίζουν με το φως και ένα statement κομμάτι με παγιέτες γίνονται αμέσως το επίκεντρο της εμφάνισης. Οι καθαρές γραμμές τους επιτρέπουν στις υφές και στα μοτίβα να αναδειχθούν, χωρίς να βαραίνουν ή να επισκιάζουν τη γυναίκα που τα φορά.

Η επίδρασή τους είναι άμεση: μεταμορφώνουν τη διάθεση ενός συνόλου πριν ακόμη αυτό αποκαλυφθεί. Ακόμη και τα πιο καθημερινά σύνολα, όπως ένα βασικό ζιβάγκο ή ακόμη και ένα tracksuit, αποκτούν βάθος με ένα παλτό τόσο ξεχωριστής υφής.

Μακρύ παλτό από συνθετικό suede, ύφασμα με εφέ μακριάς γούνας στον γιακά και στις μανσέτες, ζώνη από το ίδιο ύφασμα και εσωτερική επένδυση με εφέ προβατάκι, Stradivarius, 79,99€

 Υφές με άποψη

Οι υφές του χειμώνα αποκτούν χαρακτήρα όταν εφαρμόζονται σε καθαρές γραμμές. Ένα suede παλτό σε πιο κοντό μήκος δίνει υπόσταση χωρίς υπερβολή, ενώ το κοτλέ σε μακρύτερη σιλουέτα προσθέτει έναν ήρεμο, σταθερό ρυθμό. Τα μάλλινα πανωφόρια, σε καθαρές, minimal γραμμές, κάθονται πάνω στο σώμα με φυσική ευθυγράμμιση και προσφέρουν μια αίσθηση σταθερότητας τις κρύες μέρες.

Στα παλτό με faux γούνα, ο χαρακτήρας εκφράζεται διαφορετικά: το βαθύ μπορντό δημιουργεί ένταση, το μελιτζανί προσθέτει βάθος, ενώ το λεοπάρ λειτουργεί σαν μια μικρή απόδραση από την αυστηρότητα του χειμώνα. Όχι κραυγαλέα, αλλά αρκετή για να αλλάξει τη διάθεση μιας απλής γραμμής.Συνδυάζονται εύκολα με πλεκτά, φαρδιά παντελόνια ή ακόμη και πιο χαλαρά urban σύνολα, δίνοντας μια αίσθηση άνεσης που δεν θυσιάζει το στιλ. Είναι κομμάτια που “ζεσταίνουν” την εμφάνιση και της δίνουν βάθος, χωρίς να χρειάζεται καμία προσπάθεια.

Πηγή: beautemagazine.gr

