30 καινοτομίες ομορφιάς

Είναι τόσα πολλά όσα συμβαίνουν διαρκώς στο ανεξάντλητο σύμπαν της ομορφιάς! Σας προσκαλούμε να ανακαλύψτε τις σημαντικότερες beauty καινοτομίες των τελευταίων 30 ετών.

Πηγή: beautemagazine.gr

Η ομορφιά δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσσει. Ούτε εμάς τις beauty editors, αλλά ούτε και εσάς τις πιστές μας αναγνώστριες και beauty addicts. Με ευκαιρία συμπλήρωσης 30 χρόνων του περιοδικού Beauté, στεκόμαστε στους τριάντα πιο σημαντικούς σταθμούς της ομορφιάς από τα ‘90s μέχρι σήμερα. Σταθμούς που έχουν καταγραφεί στις σελίδες αυτού του αειθαλούς τίτλου – σωστού μαραθωνοδρόμου της ομορφιάς. Ξεκινάμε το αφιέρωμα με τις πρώτες δέκα καινοτομίες, και έπεται συνέχεια!

Θρυλικές αρωματικές νότες

Εκτός από το CK One, του Calvin Klein, η δεκαετία του ’90 γεννάει δυνατές αρωματικές υπογραφές που γράφουν ιστορία μένοντας αναλλοίωτες στον χρόνο. Πρόκειται για το Angel, του Thierry Mugler, το πρώτο ανατολίτικο gourmand άρωμα. Το Trésor, της Lancôme, που αποτίνει φόρο τιμής στο τριαντάφυλλο. Το J’Adore που υμνεί το γιασεμί της Grasse, το οποίο αναδίδεται μέσα από ένα μπουκάλι σε σχήμα αμφορέα εμπνευσμένο από το New Look του Christian Dior. Φυσικά το Coco Mademoiselle, της Chanel, που δημιουργείται το 2001 από τον Jacques Polge για τις νεαρές θαυμάστριες του οίκου (φωτό: Coco Mademoiselle L’ Eau Privée). To Classique και το Le Mal, το πρώτο αρωματικό ζευγάρι του σχεδιαστή Jean Paul Gaultier που απεικονίζει τις διασημότερες φιγούρες στην ιστορία των αρωμάτων.