Αφήστε την Carrie Bradshaw να ξέρει καλύτερα από όλους την διαχρονική αξία ενός floral item στην ντουλάπα

Το στιλ της Carrie, τόσο στα 90s και το Sex & The City όσο και το σύγχρονο όπως το βλέπουμε να εξελίσσεται στο And Just Like That, περιλαμβάνει πολλά φλοράλ κομμάτια, όπως φορέματα και σακάκια. Καθώς τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας σεζόν και πολλά στιγμιότυπα έρχονται στην δημοσιότητα, η ανυπομονησία μας μεγαλώνει για το τι θα δούμε στιλιστικά. Την ίδια στιγμή τα παλαιότερα looks της Carrie μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας.