Εκτοΐνη: Εξαιρετικός σύμμαχος για ξηρές & ευαίσθητες επιδερμίδες - Real.gr

Ανακάλυψε την εκτοΐνη, τον ήρωα της ενυδάτωσης που μπορεί να αντικαταστήσει το υαλουρονικό οξύ! Ανάμεσα στις ατέλειωτες λίστες και τις τάσεις που κυριαρχούν στα κοινωνικά δίκτυα η αποκρυπτογράφηση του συνεχώς εξελισσόμενου λεξιλογίου της φροντίδας του δέρματος το μεγαλύτερο κομμάτι του παζλ για να δημιουργήσεις μια επιτυχημένη ρουτίνα περιποίησης. Ωστόσο, ανάμεσα στις τάσεις που ίσως προκαλούν περισσότερη σύγχυση παρά λάμψη, υπάρχει ένα συστατικό που αυτή την περίοδο είναι στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων των δερματολόγων και αξίζει πραγματικά τη φήμη του. Ο λόγος για την εκτοΐνη ή, αλλιώς, ectoin.

Σχετικά άγνωστη στον κόσμο της περιποίησης του δέρματος, τους τελευταίους μήνες η εκτοΐνη έχει γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητα και εμφανίζεται σε όλο και περισσότερα προϊόντα περιποίησης. Αν τα κύρια προβλήματα του δέρματός σου είναι η ξηρότητα, η φλεγμονή και η έλλειψη φωτεινότητας, ίσως ήρθε η ώρα να στρέψεις την προσοχή σου σε αυτό το πολυεργαλείο του skincare. Η εκτοΐνη είναι η επόμενη σημαντική προσθήκη στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς.

Η εκτοΐνη και η “εξωτική” της προέλευση

Η εκτοΐνη είναι ένα φυσικά προερχόμενο μόριο που αντλείται από μικροοργανισμούς γνωστούς ως extremophiles, οι οποίοι ευδοκιμούν σε ακραία περιβάλλοντα όπως οι αλμυρές λίμνες ή οι έρημοι. Στην περιποίηση του δέρματος, η εκτοΐνη λειτουργεί ως προστασία ενάντια σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η ρύπανση και η UV ακτινοβολία. Επίσης, βοηθά στην ενυδάτωση, μειώνει τη φλεγμονή και σταθεροποιεί τα κύτταρα του δέρματος που βρίσκονται σε συνθήκες πίεσης. Σκέψου το σαν μια ασπίδα που ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στους ενυδατικούς παράγοντες να διεισδύσουν βαθύτερα στο δέρμα.

Ενισχυμένος επιδερμικός φραγμός & μακροχρόνια ενυδάτωση

Για πολλούς η εκτοΐνη θεωρείται η “μοριακή προστασία της φύσης από το άγχος”. Η ικανότητά της να σταθεροποιεί και να προστατεύει τον επιδερμικό φραγμό, προσφέροντας ταυτόχρονα μακροχρόνια ενυδάτωση, την καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμη για τη σύγχρονη περιποίηση του δέρματος. Αντίθετα με τα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στη ρουτίνα σου, η εκτοΐνη δεν προκαλεί ευαισθησία. Έχει αποδεδειγμένα οφέλη για το ευαίσθητο δέρμα και για καταστάσεις όπως το έκζεμα και η ροδόχρους ακμή, βοηθώντας στην καλύτερη ανεκτικότητα σε δραστικά συστατικά όπως η ρετινόλη, χωρίς αρνητικές παρενέργειες. Είναι επίσης πολύ αποτελεσματική σε περιπτώσεις φλεγμονής του δέρματος. Επιπλέον αποτρέπει τη φλεγμονή σταθεροποιώντας τον φραγμό του δέρματος, προστατεύοντας από τη θερμότητα και την ξηρότητα και μειώνοντας σημαντικά την απώλεια νερού από το δέρμα.

Οφέλη χωρίς παρενέργειες

Ευχάριστα νέα για όσους έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες άλλων δραστικών συστατικών: η εκτοΐνη δεν έχει παρενέργειες. Είναι ήπια για το δέρμα, και δεν θα πρέπει να περιμένεις ερυθρότητα, απολέπιση ή δυσφορία από τη χρήση προϊόντων που την περιέχουν. Λειτουργεί καλά και όταν προστίθεται σε άλλα δραστικά συστατικά, ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες και τη ζημιά στον φραγμό του δέρματος που μπορεί να προκαλέσουν τα οξέα και οι ισχυρές ρετινόλες, χωρίς να επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα συστατικά που προστατεύουν το δέρμα, όπως τα κεραμίδια.

Έτσι θα ενσωματώσεις την εκτοΐνη στη ρουτίνα σου

Πρόκειται για ένα συστατικό που είναι εύκολο να ενσωματωθεί στη ρουτίνα σου χωρίς να απαιτεί αναγκαίες αλλαγές στα υπόλοιπα προϊόντα περιποίησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αν και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν ο φραγμός του δέρματος μπορεί να είναι πιο ευάλωτος. Ιδανικά, μπορείς να βρεις την εκτοΐνη σε φόρμουλες όπως οροί, ενυδατικές κρέμες ή κρέμες νύχτας.

Πηγή: beautemagazine.gr