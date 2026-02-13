Jennifer Aniston: Ποιο καλλυντικό μεγάλου οίκου έχει πάντα μαζί της από τα 90’s – Κοστίζει κάτω από 15 ευρώ - Real.gr

Quantcast
23:00, 13/02/2026
Η Jennifer Aniston έχει μερικά beauty προϊόντα-σταθερές που δεν διαπραγματεύεται και τα παίρνει παντού μαζί της, όλα τακτοποιημένα μέσα στην τσάντα της. Ένα από αυτά είναι ένα αντηλιακό της Image Skincare, το οποίο, όπως λέει, είναι «τόσο κρεμώδες και απαλό», ενώ λειτουργεί και σαν μακιγιάζ, αφού έχει χρώμα. Έτσι, είναι ιδανικό για τις ημέρες που […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Jennifer Aniston: Ποιο καλλυντικό μεγάλου οίκου έχει πάντα μαζί της από τα 90’s – Κοστίζει κάτω από 15 ευρώ στο InStyle.

23:00 13/02
