Μαρία Τζομπανάκη: «Μου αρέσουν οι μεταμορφώσεις & το τσαλάκωμα της εικόνας» - Real.gr

Σύντροφος, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός- δημιουργός.

Η ωριμότητα απελευθερώνει τη Μαρία Τζομπανάκη. Γίνεται ο σύμμαχός της για να αποκαλύψει την εσωτερική ομορφιά της, αναδεικνύει την ακαταμάχητη θηλυκότητά της και σε συνδυασμό με την ενσυναίσθηση είναι ο οδηγός της στην πραγμάτωση των ονείρων που έκανε στη συναρπαστική διαδρομή της ζωής της.

Πολλοί πίστεψαν πριν από δέκα χρόνια πως μετά τον γάμο της με τον διακεκριμένο επιστήμονα Γιάννη Βάλβη και την εγκατάστασή της στη Νέα Υόρκη, είχε έρθει η ώρα να απολαύσει τις χαρές μιας άνετης κοσμοπολίτικης ζωής. Κάθε άλλο! Η Μαρία Τζομπανάκη δραστηριοποιήθηκε στην αμερικανική μητρόπολη ως διευθύντρια του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, αλλά και ως παραγωγός και παρουσιάστρια στο Κοινοτικό Ραδιόφωνο εκεί.

Μια τυχαία συνάντηση σε μια επίσκεψή της στην Αθήνα τής έφερε την πρόταση για τον ρόλο-πρόκληση της Καλλιόπης στον « Σασμό». Έναν ρόλο πολυσυζητημένο, σημείο αναφοράς και επιτομή επιτυχίας για μια ηθοποιό που αποφασίζει να τσαλακωθεί «χωρίς έλεος». Ήταν η ώρα η Μαρία Τζομπανάκη να αποδείξει πως είναι πραγματικά εξαιρετική ηθοποιός, μακριά από την αυτοπαγίδευση της φιλαρέσκειας. Φέτος ξεχωρίζει στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στον ρόλο της Ευανθίας, και από τον Ιανουάριο θα πρωταγωνιστήσει στη θεατρική «Φλαντρώ» του Παντελή Χορν.

Απολαύστε τη Μαρία Τζομπανάκη στην αποκλειστική συνέντευξη που δημοσιεύεται στο BEAUTÉ Δεκεμβρίου.

Η Μαρία Τζομπανάκη και οι ρόλοι της

Ο ρόλος της χήρας Καλλιόπης στον «Σασμό» διαφοροποίησε την εικόνα σου Μαρία Τζομπανάκη, τσαλακώθηκες. Κοντράρεται αυτό με την ψυχοσύνθεση μιας ηθοποιού και ωραίας γυναίκας;

Από νέα έλεγα πως μόνο όταν ωριμάσω θα κάνω σπουδαίους ρόλους. Οι άνθρωποι της δουλειάς αλλά και οι θεατές έβλεπαν την εξωτερική μου εμφάνιση περισσότερο από εμένα, που ήξερα τι κουβαλάω μέσα μου, τι χτίζω. Όταν μου προτάθηκε ο ρόλος, μου έλεγαν να υποδυθώ μια χήρα ερωτεύσιμη, που θα προβάλλει το ντεκολτέ της, θα φοράει τα κοντομάνικά της, θα δείχνει τις γάμπες της. Είπα όχι!

Ο γυναίκες στην Κρήτη όταν έχαναν νέες τον άντρα που αγαπούσαν δεν ξαναέδειχναν τα άκρα τους. Χέρια, πόδια, κεφάλι. Τα ρούχα τους, πάντα μαύρα, καλύπτουν τις καμπύλες τους. Ο ρόλος της Καλλιόπης ήταν μνημόσυνο στις σπουδαίες γυναίκες που γνώρισα, γυναίκες που έγραψαν μέσα μου. Η Καλλιόπη έχει στοιχεία από τη μητέρα μου, τις θείες, την ξαδέλφη μου, τις παλιές γυναίκες που έβλεπα και είτε φοβόμουν είτε τις θαύμαζα, έχει μέσα της την Κρήτη όλη.

Αγαπάς τους ρόλους σου;

Όλους τους αγαπώ, τους κανακεύω, τους φροντίζω, τους μαλώνω και τους σέβομαι. Όταν παίζεις έναν ρόλο τον υπηρετείς, δανείζεις το σώμα σου, αν πρέπει να πάρεις κιλά θα πάρεις, αν πρέπει να αδυνατήσεις, θα το κάνεις. Ο ηθοποιός αναδεικνύει την ομορφιά του ρόλου. Μου αρέσουν οι μεταμορφώσεις, το τσαλάκωμα της εικόνας όταν χρειάζεται, και ήρθε πια η ώρα να τις κάνω.

Η Καλλιόπη έπαιζε τον ρόλο του άντρα και της γυναίκας ταυτόχρονα. Έχασε τον άντρα της νωρίς και έπρεπε να μεγαλώσει δύο άντρες. Ήταν ατρόμητη, περπατούσε γρήγορα, όλες οι γυναίκες στα ορεινά χωριά περπατούν γρήγορα, έχουν έναν προορισμό. Στο “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι”, όπου υποδύομαι την Ευανθία, δεν περπατάω έτσι.

Η Ευανθία περπατάει θηλυκά, νωχελικά, υψώνει τα χέρια της και αναδεικνύει τα κοσμήματά της, δείχνεται. Ήταν κακομαθημένη. Μέχρι που της έρχονται τα χαστούκια και αναγκάζεται να αναθεωρήσει. Η μεταστροφή της αυτή με έκανε να πω ναι στον ρόλο. Μου άρεσε που από την κενότητα και την κακοτροπιά, αντιλαμβάνεται μέσα από τον σκληρό δρόμο το νόημα της ζωής.

Και η “Φλαντρώ”, που σύντομα θα ζωντανέψεις στο Αλάμπρα;

Μεγάλη πρόκληση, κόντρα ρόλος, υπέροχος! Παρουσιάζεται μια απίστευτη σύγκρουση που αντικατοπτρίζει τη γυναικεία ψυχοσύνθεση. Η μητρότητα από άλλη οπτική γωνία. Η όμορφη στερημένη χήρα μητέρα ερωτεύεται με πάθος έναν άντρα που τον θέλει πολύ η μικρή της κόρη , αλλά τον προξενεύουν στην άλλη…

Αγάπη και σχέσεις ζωής

Είναι η Μαρία Τζομπανάκη προστατευτική με τους ανθρώπους που αγαπά;

Και στοργική! Όχι υπερπροστατευτική, δεν καταπιέζω. Σέβομαι τα όρια που βάζει ο άλλος. Ούτε σε μένα αρέσει η πνιγηρή, απαιτητική στοργή. Ωστόσο, είμαι σε κατάσταση ετοιμότητας, να προσφέρω στους ανθρώπους που αγαπώ.

Σου το ανταποδίδουν; Μήπως γίνεται κατάχρηση από πλευράς τους;

Όταν αγαπάς, βιώνεις ένα πλήρες συναίσθημα, ποτέ δεν περιμένεις ανταπόδοση και μάλιστα στον βαθμό που εσύ προσφέρεις. Θέλω και να με αγαπούν! Πρωτίστως όμως με ενδιαφέρει αυτό που γεννιέται μέσα μου, που με γαληνεύει, με ηρεμεί, μου δίνει κίνητρο να ζω καλά. Αυτό είναι η αγάπη. Έχω αντιληφθεί από κοντινούς μου ανθρώπους ότι μπορεί και να με χρησιμοποιήσουν λίγο, κακομαθημένα, όμως δεν τους θυμώνω. Αν επαναληφθεί, το επισημαίνω μόνο και μόνο για να μη γίνει χειριστική η συμπεριφορά τους.

Έζησες σε ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Μοναχοκόρη σε τρία αγόρια και με μπαμπά που σε λάτρευε. Απέκτησες γιο και εγγονό…

Ένιωθα πάντα βασίλισσα! Γνώρισα τους άνδρες και τους αγάπησα, τους εμπιστεύτηκα από πολύ νωρίς. Τα αδέρφια μου ήταν η παρέα μου. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος άντρας τον οποίο θεοποίησα. Το ανδρικό μου πρότυπο, ο μέντοράς μου. Ήταν γοητευτικός, έντιμος, πολύ καλλιεργημένος, αν και δεν ήταν μορφωμένος.

Αισθανόμουν βασίλισσα, είχα όμως και ενσυναίσθηση. Ήξερα πολύ καλά πως όταν είσαι κέντρο ενδιαφέροντος και αγάπης πρέπει να ανταποδίδεις. Ένιωθα και νιώθω ευγνωμοσύνη και ανταποδίδω. Η μανούλα μου πάντως ήταν πιο αυστηρή. Μου έλεγε: “Χρειάζεται κόπος, μόχθος, αφοσίωση, να κουραστείς για να αποδείξεις ότι αξίζεις να κατακτήσεις αυτό που επιθυμείς”.

Πώς καταφέρνεις να διατηρείς την αισιοδοξία σου Μαρία Τζομπανάκη;

Μου λένε πως είμαι διαρκώς χαμογελαστή. Έχω πολλούς λόγους να είμαι. Ο πρώτος, γιατί ζω. Ο δεύτερος, γιατί αγαπώ. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να αγαπώ από ό,τι να με αγαπούν. Φυσικά έχω αγαπηθεί πολύ. Το αγαπώ όμως έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα.

Σε αγαπάει ο κόσμος, είσαι δημοφιλής.

Έχω αγαπηθεί, εισπράττω αγάπη και ευγνωμονώ. Από τους δικούς μου ανθρώπους αλλά και από τον κόσμο. Όταν οι θεατές εκδηλώνουν την αγάπη τους ντρέπομαι λίγο. Νιώθω τεράστια ευθύνη. Σε κάθε δουλειά, εκτός από το να παίξω καλά, θέλω να μεταφέρω και ένα μήνυμα.

Ο χρόνος και η ευγνωμοσύνη της ωριμότητας

Μαρία Τζομπανάκη, τι σου έχει χαρίσει ο χρόνος; Κάποιους μόνο τους αγχώνει.

Ο χρόνος μού έδωσε πολύ σπουδαία πράγματα. Μου έδωσε τον γιο μου, τον εγγονό μου. Μου έδωσε ανθρώπους που αγάπησα. Έμαθα να αγαπώ πιο ουσιαστικά, πιο βαθιά, πιο λιτά. Μου έδωσε το προνόμιο να αγαπήσω τον Θεό. Όταν είσαι νέος, ακολουθείς τη θρησκεία ως στοιχείο της παράδοσης. Πλέον, αγαπώ βαθιά την πίστη μου, προνόμιο που μου έδωσε ο χρόνος.

Μακάρι να έμενα νέα για πάντα. Όχι τόσο για την ομορφιά, όσο για τη δύναμη. Σήμερα η ενέργεια και η δύναμή μου είναι στο φουλ, είμαι ευκίνητη, είμαι δυνατή, νιώθω ακόμη όμορφη. Περιποιούμαι τον εαυτό μου, θέλω να καλομεγαλώσω, προσέχω την υγεία μου. Πώς θα είμαι όμως σε δέκα χρόνια;

Σε απελευθέρωσε ο χρόνος;

Ναι. Λένε ότι τα καλύτερα χρόνια ο άνθρωπος τα ζει από τη μέση ηλικία και μετά. Λέω “Αχ, να είχα το μυαλό που έχω σήμερα στα 25”. Όμως δεν γίνεται. Στα 25 είσαι η ανθισμένη αμυγδαλιά, δεν μπορείς να έχεις κορμό βελανιδιάς και ρίζες πλάτανου.

Ο άντρας σου είναι ο έρωτας της ωριμότητας;

Τον Γιάννη τον αγαπώ. Τον σέβομαι, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος με δύναμη ψυχής, με σέβεται γι’ αυτό που είμαι, είναι περήφανος για μένα, όπως είμαι κι εγώ γι’ αυτόν. Μακάρι να ήταν οι σχέσεις όλων των ανθρώπων έτσι. Να σέβεται ο ένας τη μοναδικότητα του άλλου, να μη θέλει να τον κάνει όπως θέλει αυτός.

Ο έρωτας είναι χημεία, και όταν ερωτεύεσαι δείχνεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Αν όμως προσδοκάς κάτι περισσότερο από τη σχέση, αυτό είναι η αγάπη, όχι να τον αλλάξεις. Στην αγάπη γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου για τη ζωή την ίδια, για σας, για να περπατήσετε μαζί με τον πιο ωραίο τρόπο.

Με τον Γιάννη συνέβη. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον γι’ αυτό που είμαστε. Έτσι πρέπει να αγαπιούνται οι άνθρωποι. Το ίδιο και οι λαοί. Υπέροχο θα ήταν αν αποδέχονταν τη διαφορετικότητα ο ένας του άλλου, διατηρούσαν τα καλά στοιχεία τους και τα εξύψωναν για να ομορφύνει η ζωή όλων.

Τι λείπει στη Μαρία Τζομπανάκη;

Χρόνος. Θα ήθελα να ζήσω άλλα 40 χρόνια υγιής και δυνατή. Μόνο ο χρόνος θα μου λείψει, όλα τα άλλα τα έχω, Δόξα σοι ο Θεός.

Μια ευχή για σένα;

Να ζήσω ως τα εκατό, αλλά να ζήσουν και όσοι αγαπώ. Μόνη δεν θέλω να ζήσω.

H Μαρία Τζομπανάκη τη σεζόν 2025-26 πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” (Alpha TV) και από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2026 στο θεατρικό έργο “Φλαντρώ” του Παντελή Χορν, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη (Θέατρο Αλάμπρα).

Πηγή: beautemagazine.gr