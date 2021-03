To πλεκτό γιλέκο δε που χρειάστηκε η Kendall Jenner για να απογειώσεις το 70s look της κοστίζει μόλις €30 και θα το βρεις σε ένα πολύ αγαπημένο σου fast fashion online shop.

Οι street style εμφανίσεις out of the blue – δηλαδή πέρα από Εβδομάδες Μόδας, shows κι άλλες λοιπές fashion υποχρεώσεις- δεν είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει η Kendall Jenner.

