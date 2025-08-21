Monaco Bob: Το αριστοκρατικό καρέ που φέρνει την πολυτέλεια στα μαλλιά σας - Real.gr

\u0397 \u03c0\u03b9\u03bf \u03b1\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae trendy \u03b5\u03ba\u03b4\u03bf\u03c7\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c1\u03ad \u03c7\u03b1\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03c3\u03c4\u03b9\u03bb \u03c3\u03b1\u03c2 \u03bc\u03b9\u03b1 '\u03b1\u03ba\u03c1\u03b9\u03b2\u03ae', \u03ba\u03bf\u03bc\u03c8\u03ae, \u03c0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03bb\u03ae \u03b1\u03bd\u03b1\u03bd\u03ad\u03c9\u03c3\u03b7. \u039a\u03b1-\u03a4\u03c3\u03b9\u03bd\u03b3\u03ba!\r\n\r\n<strong><a href="https://www.instyle.gr/omorfia/hairstyle/monaco-bob-to-aristokratiko-kare-pou-fernei-ti/">\u0394\u03b9\u03b1\u03b2\u03ac\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf instyle.gr</a></strong>