Νικητές Prix de Beauté 2024: Αυτόνομη Διανομή - Real.gr

Πρωτοποριακές σειρές περιποίησης για αντιγήρανση, θωράκιση και αντηλιακή προστασία και ένα μοναδικό υπερ-ενυδατικό lip gloss βρέθηκαν ανάμεσα στους υποψηφίους της Ενότητας Αυτόνομης Διανομής και προστίθενται περήφανα στους Νικητές Prix de Beauté 2024. Ενεργά συστατικά, πατενταρισμένα συμπλέγματα και πληθώρα φυτικών εκχυλισμάτων κάνουν τα προϊόντα της εμβληματικής κατηγορίας των βραβείων ομορφιάς prix de beauté να ξεχωρίζουν.

Χρυσό Βραβείο: Κiko Milano, 3D Hydra Lipgloss Limited Edition

Το εμβληματικό 3D Hydra Lipgloss Limited Edition από την Κiko Milano συνδυάζει την εκθαμβωτική λάμψη ενός gloss με την άνεση ενός προϊόντος εντατικής περιποίησης.

Η Κiko Milano, μέλος του Ομίλου Φάις, αποτελεί το No1 make-up brand της Ιταλίας –με έδρα το Μιλάνο, παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας, της τέχνης και του design–, που από το 1997 μέχρι σήμερα έχει μια διαρκή παρουσία στη δημιουργία μοντέρνων συλλογών προϊόντων μακιγιάζ και σύγχρονων προτάσεων για ολοκληρωμένα beauty looks. Τα πρωτοποριακά προϊόντα make up, skincare και αξεσουάρ, αλλά και οι θεματικές limited edition συλλογές της διάσημης μάρκας έχουν αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές σε κάθε γωνιά της υφηλίου, ωστόσο στα best seller της Κiko Milano ξεχωριστή θέση κατέχει το 3D Hydra Lipgloss – το πιο αγαπημένο προϊόν μακιγιάζ για κάθε σύγχρονη γυναίκα.

Σύνθεση εμπλουτισμένη με εκχύλισμα ανθού Biden & λάδι passion fruit

Πρόκειται για ένα ενυδατικό lip gloss με απαλή, μη κολλώδη υφή μακράς διάρκειας, που γλιστρά απαλά προσφέροντας λαμπερά χείλη με ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Εφαρμόζεται εύκολα και σταθεροποιείται αμέσως με μια κίνηση, αφήνοντας στα χείλη μια υπέροχη αίσθηση χάρη στην ειδικά μελετημένη φόρμουλα συστατικών. Η σύνθεση του 3D Hydra Lipgloss (δερματολογικά ελεγμένη) περιέχει εκχύλισμα ανθού Biden και λάδι passion fruit, ενώ το μαλακό απλικατέρ έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί το χρώμα και να περιγράφει με ακρίβεια τα χείλη δημιουργώντας εφέ ενίσχυσης 3D.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή και άμεσα αναγνωρίσιμη είναι η μοντέρνα συσκευασία του lip gloss με το μεταλλικό καπάκι. Το 3D Hydra Lipgloss είναι διαθέσιμο σε 30 αποχρώσεις και σε ποικίλες υφές – από διάφανες και σατινέ έως λαμπερές και βαθιά έντονες. Η πλούσια γκάμα του προϊόντος είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει αποτέλεσμα μακιγιάζ χειλιών που ξεκινά από το πιο φυσικό και καταλήγει σε πολύ έντονο αποτέλεσμα, ικανοποιώντας πολλές διαφορετικές επιθυμίες σε κάθε περιποίηση.

Aργυρό Βραβείο: Mastic Spa, Mastic Sun

Με τις θαυματουργές ιδιότητες της μαστίχας Χίου και μείγμα φυσικών συστατικών, η αντηλιακή σειρά Mastic Sun της Μastic

Spa εμπλουτίζεται με δύο νέα προϊόντα για πρόσωπο και μαλλιά.

Yπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος που το ελληνικό brand Μastic Spa πρωταγωνιστεί στη συ νείδηση πολλών γυναικών, όταν γίνεται αναφορά περί ολιστικής ρουτίνας ομορφιάς. Και αυτός ο λόγος δεν είναι άλλος από το θαυματουργό “δάκρυ του σχίνου”, δηλαδή τη μαστίχα Χίου. Με μια παράδοση που ξεκινά από το 1875, τα Mastic Spa απαριθμούν σήμερα περισσότερα από 140 προϊόντα περιποίησης με βάση την αποδεδειγμένη θεραπευτική, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη δράση της μαστίχας Χίου, η οποία καταπολεμά αποτελεσματικά τα σημάδια γήρανσης, διορθώνει τις ατέλειες, επουλώνει και αναπλάθει τις βλάβες του δέρματος και των μαλλιών από εξωτερικές επιθέσεις.

Νέα προϊόντα με μαστίχα Χίου, μάνγκο, ροδάκινο & σταφύλι

H σειρά αντηλιακής φροντίδας Μastic Sun, που συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία προστασίας από τον ήλιο με παραδοσιακές φυσικές συνταγές από τη Χίο, εμπλουτίζεται με δυο νέα προϊόντα για πρόσωπο και μαλλιά, με πρωταγωνιστή πάντα τη μαστίχα Χίου, αλλά και το μάνγκο, ροδάκινο και σταφύλι να εμπλουτίζουν τις συνθέσεις, δημιουργώντας απολύτως ασφαλή προϊόντα, κατάλληλα για όλους τους τύπους επιδερμίδας και μαλλιών. Η BB Cream είναι μια ελαφρώς καλυπτική κρέμα προσώπου με δείκτη προστασίας 30. H πλούσια ενυδατική, αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση της οφείλεται σε ένα σύμπλεγμα φυτικών συστατικών (κυρίως από έλαιο ρυζιού) και αντηλιακά φίλτρα που σέβονται το υδάτινο περιβάλλον.

Το Sunscreen Hair Serum είναι ένας αντηλιακός ορός μαλλιών σε σπρέι, με SPF 10. Η μοναδική σύνθεση από γάλα γαϊδούρας, καρυδέλαιο και ολιγοπεπτίδια αμυγδάλου προσφέρει ισχυρή ενδυνάμωση της τρίχας και λάμψη στα μαλλιά. Και τα δυο αντηλιακά προϊόντα, όπως και κάθε άλλη φόρμουλα της σειράς Mastic Sun περιέχουν συστατικά φιλικά προς το περιβάλλον, απαλλαγμένα από χλωροφθοράνθρακες, μικροπλαστικά και επιβλαβείς χημικές ουσίες, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Xάλκινο Βραβείο: La Vie En Rose, Special Cream & Special Serum

Με θεμελιώδες συστατικό την ακατέργαστη ρητίνη πεύκου, η Special Cream και το Special Serum της La Vie En Rose ανοίγουν

ένα νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της αντιρυτιδικής άμυνας του προσώπου.

H La Vie En Rose, βραβευμένη ελληνική εταιρεία παραγωγής προϊόντων περιποίησης και ομορφιάς, με συνθέσεις πλούσιες σε φυτικά συστατικά, παρουσιάζει ένα νέο “ζευγάρι” προϊόντων για τη μείωση της εμφάνισης των σημαδιών γήρανσης και τη συνολική θωράκιση της επιδερμίδας, με την υπογραφή της Δήμητρας Κατσαφάδου: Ο ορός Dimitra Katsafadou Special Serum, με σύνθεση δύο φάσεων, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και σύσφιξη. Βασικό συστατικό της σύνθεσης αποτελεί η ακατέργαστη ρητίνη πεύκου, με στόχο να καταπραΰνει την ερεθισμένη από την ξηρότητα επιδερμίδα, να μειώσει την ερυθρότητα και σταδιακά τις αισθητά λεπτές γραμμές και ρυτίδες σε όλο το πρόσωπο.

Πανίσχυρη ρητίνη πεύκου

Πλούσια σε βιταμίνη D, αμινοξέα και μέταλλα, η ρητίνη πεύκου περιέχει επιπλέον μια ποικιλία από ευεργετικές για το δέρμα ενώσεις –τερπένια, φαινόλες και φλαβονοειδή–, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένες πανίσχυρες αντιοξειδωτικές ιδιότητες, καθιστώντας τον ορό έναν καθημερινό αποτελεσματικό σύμμαχο για την περιποίηση του δέρματος και την ενίσχυση της αντιρυτιδικής του άμυνας.

Ακολουθεί η διφασική κρέμα προσώπου Dimitra Katsafadou Special Cream. Με υφή πούδρας, είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος. Κυρίαρχο συστατικό της σύνθεσης και εδώ είναι η ρητίνη πεύκου, μια κολλώδης, καφέ ουσία που προέρχεται από τον φλοιό των πεύκων (επίσης γνωστή ως ρετσίνι). Αυτό το 100% φυσικό προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες, και έχει αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας για την προστασία και επανόρθωση της επιδερμίδας.

Επιπλέον, η κρέμα προσώπου περιέχει εκχύλισμα από το super-fruit chebula (μια υπερδύναμη αντιοξειδωτικών στοιχείων, που καταπολεμούν δραστικά τα σημάδια γήρανσης της επιδερμίδας), πατενταρισμένο σύμπλεγμα ενυδατικών παραγόντων (εξασφαλίζει ενυδάτωση διαρκείας και σφριγηλότητα), λιπόφιλο ενεργό συστατικό από καλαμπόκι (ενισχύει τον φραγμό του δέρματος και το θωρακίζει αποτελεσματικά από όλες τις εξωτερικές επιθέσεις), και ενισχυμένο σύμπλεγμα αμινοξέων και μετάλλων (θρέφει και αναζωογονεί εσωτερικά και εξωτερικά το δέρμα).