Νικητές Prix de Beauté 2024: Νέα Ελληνικά Brands - Real.gr

Πατενταρισμένες τεχνολογίες, συστατικά προσεκτικά επιλεγμένα κατόπιν επιστημονικών ερευνών και συνθέσεις με αγνά εκχυλίσματα που σέβονται την επιδερμίδα και το περιβάλλον, είναι μόνο μερικά από τα γνωρίσματα τεσσάρων νέων Ελληνικών brands που ξεχώρισαν ανάμεσα στους Νικητές Prix de Beauté 2024.

Glow Era

Xρυσό Βραβείο: Glow Era

Mε τη δύναμη της ελληνικής φύσης και εξελιγμένες μεθόδους παραγωγής καλλυντικών, η Glow Era κατέχει πλέον μια σημαντική θέση στον χώρο της σύγχρονης κοσμετολογίας.

Αφετηρία της Glow Era υπήρξε η αναζήτηση στις παραδόσεις της αρχαίας Ελλάδας, όπου η θεραπευτική και καλλυντική δύναμη της φύσης έπαιζε σημαντικό ρόλο. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο δικό της πρότυπο εργαστήριο παρασκευής (εγκεκριμένο και πιστοποι ημένο από τον ΕΟΦ), το ελληνικό brand αξιοποιεί τους θησαυρούς και τα πολύτιμα συ στατικά της φύσης, και σε συνδυασμό με τη σύγχρονη έρευνα και τεχνολογία δημιουργεί φυτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με εξαιρετικές συνθέσεις, απαλλαγμένες από χημικές ουσίες.

H Glow Era χρησιμοποιεί αποκλειστικά φυσικές πρώτες ύλες – αβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και όλους τους έμβιους οργανισμούς. Οι κυριότερες από αυτές είναι η βιολογική αλόη βέρα, το έκκριμα σαλιγκαριού, ο άργιλος, το κερί μέλισσας, οι φυσικοί πολυσακχαρίτες, η πρωτεΐνη και τα φυτικά έλαια. Τα προϊόντα της Glow Era απευθύνονται σε γυναίκες που αναζητούν πολυτελή φυσικά καλλυντικά με αποκλειστικές φόρμουλες περιποίησης, οι οποίες πιστοποιούνται από δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους στην επιδερμίδα.

Σειρά αντιγήρανσης Stem Cells Revolution

H πρωτοποριακή σειρά αντιγήρανσης Stem Cells Revolution είναι βασισμένη στη δύναμη τεσσάρων φυτικών βλαστοκυττάρων και την υψηλή συγκέντρωση σε αναγεννητικούς παράγοντες, με προϊόντα που ενεργοποιούν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, εξασφαλίζοντας πιο σφριγηλή και νεανική επιδερμίδα. Η αντιγηραντική κρέμα προσώπου Stem Cells Revolution Total Regen Erating Cream δρα τη νύχτα, για αναζωογονημένη επιδερμίδα το επόμενο πρωί.

Η βαθιά ενυδατική της δράση ξεδιψά τα κύτταρα και αυξάνει την αντοχή τους. Η κρέμα ματιών Stem Cells Revolution Total Anti-wrinkle & Firming Eye, ένα ταχείας απορρόφησης προϊόν, βοηθά στη αναζωογόνηση της ευαίσθητης περιοχής των ματιών, λειαίνει το “πόδι χήνας”, ανορθώνει τα βλέφαρα, αποκαθιστά την έκφραση και ζωντανεύει το βλέμμα. Τέλος, ο ορός Stem Cells Revolution καταπολεμά τα σημάδια της γήρανσης και χαρίζει μέσα σε λίγο λεπτά ζωντάνια και λάμψη στην επιδερμίδα.

SkourasMed

Αργυρό Βραβείο: SkourasMed

Oι πιο εξελιγμένες θεραπείες για το δέρμα ενσωματώνουν την ιατρική δερματολογία και την τεχνολογία αιχμής, με την υπογραφή των SkourasMed.

Με εξειδικευμένες συνθέσεις προϊόντων μέσα από κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, η SkourasMed παρουσιάζει 18 ολοκληρωμένες αγωγές αντιγήρανσης, αντιμετώπισης της ακμής και των δυσχρωμιών, ενυδάτωσης, σύσφιξης και ολικής προστασίας προσώπου, σώματος και ματιών, με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεσογειακής –ελληνικής– επιδερμίδας. Καταφέρνοντας να συνδυάσει αρμονικά τα αγνά συστατικά της φύσης με τις δερματολογικές καινοτομίες στην τεχνολογία αιχμής, δημιουργεί μια πλήρη συλλογή θεραπειών σχεδιασμένων να αντιμετωπίζουν ολιστικά κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα του δέρματος με μεγαλύτερη έμφαση στο πεδίο της αντιγήρανσης και της προστασίας της επιδερμίδας από εξωτερικούς παράγοντες.

Πρωτοποριακές συνθέσεις με εκχύλισμα χαβιαριού, mega-δόση Βιταμίνης Ε, πολυσακχαρίτες & προβιταμίνη Β5

Οι συνθέσεις των θεραπειών βασίζονται στην επιστημονική γνώση και εμπειρία του Κέντρου Ιατρικής Αισθητικής SkourasMed, με την υπογραφή έγκυρης ιατρικής ομάδας συνεργαζόμενων δερματολόγων, συνδυαστικά με πιστοποιημένες συνεργασίες με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και κορυφαία RnD εργαστήρια της χώρας. Οι πρωτοποριακές συνθέσεις των προϊόντων και των καλλυντικών αγωγών αποτελούνται κυρίως από πολύτιμο εκχύλισμα χαβιαριού, mega-δόση βιταμίνης Ε, πολυσακχαριτών και προβιταμίνης Β5.

Best selling είναι η Collagen Correct & Lift, μια καινοτόμος κρέμα βαθιάς ενυδάτωσης και απόλυτης αντιοξειδωτικής προστασίας για micro-lifting προσώπου και λαιμού, που βασίζεται στα 29 χρόνια επιστημονικής γνώσης στην αντιγήρανση του Κέντρου Ιατρικής Αισθητικής SkourasMed. Η κρέμα ενεργοποιεί τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και προκαλεί ακαριαία ανόρθωση της επιδερμίδας από την πρώτη κιόλας εφαρμογή, ταυτόχρονα με μια πρωτόγνωρη, απολαυστική επαναφορά της ελαστικότητας. Γεφυρώνοντας τον κόσμο της ιατρικής με εκείνον των δερμοκαλλυντικών, όλες οι σειρές του brand SkourasMed εξάγονται επίσης σε Κύπρο και Ρουμανία.

Hey, Beauty!

Aργυρό Βραβείο: Hey, Beauty!

Με πλούσια σύνθεση από πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πολύτιμα έλαια, το Plump & Glow Lip Jelly του Hey,Beauty! αποτελεί έναν πρωτότυπο συνδυασμό lip oil και lip balm, για λαμπερά και απαλά χείλη με αποτέλεσμα plumping θεραπείας.

Τo Hey,Beauty! είναι ένα νέο brand στον χώρο της ομορφιάς, το οποίο δημιουργήθηκε από τη Σουζάνα Κεγγίτση, μια γυναίκα ανέκαθεν παθιασμένη με το χώρο των καλλυντικών. Έχοντας εργαστεί για πάνω από 12 χρόνια ως beauty editor σε περιοδικά, γυναικεία portals και τηλεοπτικές εκπομπές, η Σουζάνα λέει: “Αυτό που πάντα με εξιτάρει περισσότερο στη δουλειά μου είναι να κατανοώ τις συνθέσεις των προϊόντων και να εξερευνώ τις καινοτομίες, ένα πάθος που με οδήγησε να δημιουργήσω το πρώτο μου καλλυντικό προϊόν”. Ως φανατική λάτρης των lip oils, οραματίστηκε ένα προϊόν πλούσιο, ενυδατικό και ταυτόχρονα σούπερ λαμπερό, βασισμένο σε υψηλής ποιότητας συστατικά, τα οποία συνδυάζουν τα θρεπτικά έλαια με την εξελιγμένη τεχνολογία.

Θρεπτική φόρμουλα με πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ, jojoba oil, coconut oil & shea butter

Μετά από δύο χρόνια δοκιμών και συνεχών αλλαγών, δημιουργήθηκε το Plump & Glow Lip Jelly, με σύσταση που περιέχει sodium hyaluronate -μια μορφή υαλουρονικού οξέος που έχει την ικανότητα να απορροφάται στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας– και πεπτίδια Palmitoyl Hexapeptide-12 (από 6 αμινοξέα), με στόχο τη βελτίωση της σφριγηλότητας της λεπτής και ευαίσθητης επιδερμίδας των χειλιών και την επαναφορά του φυσικού τους όγκου.

Τη θρεπτική σύνθεση του Plump & Glow Lip Jelly ολοκληρώνουν πολύτιμα έλαια όπως jojoba oil, shea butter και coconut oil, για βελούδινη, non sticky αίσθηση στα χείλη. To Plump & Glow Lip Jelly στην αρχική απόχρωση Miel είναι ο best seller κωδικός μέσα σε μια πολύ κομψή συσκευασία. Είναι ένα προϊόν που συνδυάζει την άνεση ενός lip oil, τη φροντίδα ενός balm εντατικής περιποίησης και το αποτέλεσμα μιας plumping θεραπείας χειλιών χωρίς την αίσθηση θερμότητας.

MIELĒV

Xάλκινο Βραβείο: MIELĒV

Με τον ορό Éclaircie Advanced Vitamin C Serum, το ελληνικό brand MIELĒV δημιουργεί το δικό του success story στη διεθνή αγορά vegan καλλυντικών υψηλής ποιότητας.

H εταιρεία καλλυντικών MIELĒV γεννήθηκε όταν η Μαριαλένα Μπακλατζή, μια νέα γυναίκα με πολ λά υποσχόμενα όνειρα και στόχους, αποφάσισε να αφήσει πίσω της μια καριέρα και ένα σταθε ρό και ασφαλές επαγγελματικό περιβάλλον, για να αφοσιωθεί στη μεγάλη της αγάπη: τα φυσικά και βιολογικά καλλυντικά. Με στόχο να αλλάξει προς το καλύτερο τη ρουτίνα της καθημερινής περιποίησης της επιδερμίδας κάθε γυναίκας, το skincare brand που δημιούργησε συνέδεσε τη συναισθηματική ευφυΐα, τη συνείδηση, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον – με τον τίτλο MIELĒV να είναι εμπνευσμένος από το γαλλικό ρήμα “Je m’élève”, που σημαίνει “ανυψώνομαι”.

Συνθέσεις με αγνά συστατικά

Οι συνθέσεις των προϊόντων, με αγνά συστατικά, βασίζονται σε επιστημονικές έρευνες με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ακολουθούν μια φιλοσοφία σχετικά με τη φροντίδα της επιδερμίδας άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κύκλο ζωής της φύσης. Με vegan φιλοσοφία και νοοτροπία, τα προϊόντα MIELĒV δεν περιέχουν ζωικά συστατικά, ενώ κάθε μέρος της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα προϊόντα της MIELEV, εκτός από τη χώρα μας, είναι διαθέσιμα και στο εξωτερικό (Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ουκρανία αλλά και Καναδά), με το brand να έχει διακριθεί πολλές φορές από τον ξένο Τύπο. Best seller προϊόν –διεθνώς– είναι ο oρός L’Éclaircie Advanced Vitamin C Serum: Η φόρμουλα περιέχει εξελιγμένη, σταθερή Βιταμίνη C, πρεβιοτικά, υαλουρονικό οξύ και μαύρη τρούφα, που μειώνουν κηλίδες και δυσχρωμίες χαρίζοντας όγκο και λάμψη στην επιδερμίδα. Παράλληλα, με το συσφιγκτικό δραστικό συστατικό LIFTISS® επιτυγχάνεται λείανση των ρυτίδων αι επαναφορά του όγκου της επιδερμίδας του προσώπου, δημιουργώντας άμεσο lifting-effect. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στην περιοχή κάτω από τα μάτια, ως ορός ματιών.