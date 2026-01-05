Νικητές Prix de Beauté 2025: Περιποίηση Μαλλιών - Real.gr

ENOTHTA EΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Λάμψη, φροντίδα, ενυδάτωση όλα όσα ζητάμε για την περιποίηση των μαλλιών μας και ανάμεσα στους Νικητές Prix de Beauté 2025 βρίσκονται τρεις καινοτόμες σειρές περιποίησης μαλλιών εμπλουτισμένες με ενεργά και επανορθωτικά συστατικά που ξεχώρισαν στην Ενότητα Επιλεκτικής Διανομής. Όλα τα βραβευμένα προϊόντα ανακοινώθηκαν στις 18 Νοεμβρίου σε μια βραδιά γεμάτη ομορφιάπου έλαμψε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Χρυσό Βραβείο: Kérastase, Gloss Absolu

H νέα σειρά Gloss Absolu της Kerastase καταπολεμά το φριζάρισμα και χαρίζει μοναδική λάμψη στα μαλλιά με μεθυστικό άρωμα. H Generation Z γράφει τους δικούς της κανόνες στην ομορφιά, ακολουθώντας ένα πολύ προσωπικό στιλ –χωρίς φίλτρα–, με τις περισσότερες γυναίκες αυτής της γενιάς να αναζητούν λύσεις που μειώνουν το φριζάρισμα και προσφέρουν λεία, λαμπερά μαλλιά με κίνηση.

Η λάμψη είναι αναμφίβολα το νέο ζητούμενο στα μακριά μαλλιά με υγιή όψη, καθώς η υπερβολική χρήση θερμαντικών εργαλείων, οι τεχνικές εργασίες, η ρύπανση, ο ήλιος και τα αλκάλια στο νερό αποδυναμώνουν την τρίχα και «κλέβουν» τη λάμψη της. Για να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη η Kérastase δημιούργησε τη νέα πρωτοποριακή σειρά Gloss Absolu, που καταπολεμά το φριζάρισμα και χαρίζει μοναδική λάμψη, καθώς περιέχει υαλουρονικό και γλυκολικό οξύ, τα οποία εισχωρούν βαθιά στην τρίχα χαρίζοντας λείανση και ενυδάτωση, αλλά και έλαιο από άγριο τριαντάφυλλο με μεθυστικό άρωμα.

Η νέα σειρά αποτελεί μια συλλογή προϊόντων για τη φροντίδα των μαλλιών σχεδιασμένη να δώσει λύση σε προβλήματα όπως το φριζάρισμα και η έλλειψη λάμψης, βασισμένη σε 4+1 προϊόντα που δρουν συνεργατικά, δημιουργώντας όμορφα, αέρινα, λαμπερά και θεϊκά αρωματισμένα μαλλιά σε δευτερόλεπτα.

Η προετοιμασία της hair ρουτίνας ξεκινά με το σαμπουάν Bain Hydra-Glaze, που καθαρίζει σε βάθος την επιφάνεια της τρίχας. Στη συνέχεια, το Conditioner Insta Glaze «γεμίζει» την τρίχα και της δίνει τον φυσικό της όγκο. Απαραίτητο βήμα πριν από τα εργαλεία θερμότητας είναι το σπρέι λείανσης Glaze Milk, με δράση κατά του φριζαρίσματος και μεγαλύτερη διευκόλυνση στο στέγνωμα.

Τελευταίο step, το εμβληματικό έλαιο λάμψης Glaze Drops, το οποίο εφαρμόζεται σε στεγνά ή βρεγμένα μαλλιά, που προσφέρει άμεσα θρέψη και ενυδάτωση, με υπέροχη λάμψη χωρίς να βαραίνει. Η τελετουργία ολοκληρώνεται με το Gloss Absolu Le Parfum, ένα σαγηνευτικό, αναζωογονητικό mist μαλλιών –haute couture άρωμα– με νότες εσπεριδοειδών και λουλουδιών, που διαρκεί όλη μέρα.

Αργυρό Βραβείο: Wella Professionals, Ultimate Smooth

Τα πιο δραστικά συστατικά του skincare περνούν δυναμικά στην περιποίηση των μαλλιών με τη σειρά Ultimate Smooth της Wella Professionals, που δίνει λύση στα ξηρά και θαμπά μαλλιά.

Oι περισσότερες γυναίκες παραπονιούνται ότι δεν τους ικανοποιεί η εικόνα των μαλλιών τους. Γι’ αυτό χρειάζονται μια πιο κοσμετολογική-δερματολογική προσέγγιση για τη φροντίδα τους. Η σειρά Ultimate Smooth με την υπογραφή της Wella Professionals είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές λύσεις για όσους αναζητούν απαλά, λαμπερά και πειθαρχημένα μαλλιά, μέσα από μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων.

Η νέα σειρά ολοκληρωμένης περιποίησης αποκλειστικά για τα ξηρά, θαμπά και φριζαρισμένα μαλλιά περιλαμβάνει Shampoo, Conditioner, Mask και το Miracle Oil Serum –μια ισχυρή θεραπεία που δεν ξεβγάζεται– χαρίζοντας διαρκή θρέψη και πρωτόγνωρη λείανση.

Πρωτοπορώντας με την επαναστατική της σύνθεση, η σειρά Ultimate Smooth έχει ως κύριο πρωταγωνιστή το σκουαλάνιο, ένα συστατικό που εξάγεται από το ζαχαροκάλαμο, εμπνευσμένο από την τελευταία τάση στην περιποίηση της επιδερμίδας, το οποίο χρησιμοποιείται σε έλαια για το πρόσωπο, προσφέροντας απαλή λάμψη. Ο συνδυασμός σκουαλάνιου και ωμέγα-9 λιπαρών οξέων ενυδατώνει το κεράτινο περίβλημα της τρίχας, λειαίνοντας την επιφάνεια και δημιουργώντας ένα ανάλαφρο φράγμα από τη ρίζα έως τις άκρες.

Χάρη στην προηγμένη, πατενταρισμένη τεχνολογία, τα προϊόντα της σειράς εξασφαλίζουν 96 ώρες έλεγχο του φριζαρίσματος, για έως και 85% πιο απαλά μαλλιά με μεταξένια λάμψη. Τα πιο άμεσα αποτελέσματα; Θρέψη σε 30 δευτερόλεπτα, συνδυαστικά με πλήρη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV και τη θερμότητα των εργαλείων styling.

Χάλκινο Βραβείο: Aveda, Miraculous Oil

Το Miraculous Oil της Aveda είναι ένα υψηλής απόδοσης έλαιο που υπόσχεται να μεταμορφώσει τα μαλλιά σας με την πρώτη εφαρμογή. Για κάθε γυναίκα που επιθυμεί υγιή, λαμπερά και δυνατά μαλλιά, αυτό το πολύτιμο συμπύκνωμα ελαίου προσφέρει άμεσα λάμψη, απαλότητα και λείανση από την πρώτη κιόλας εφαρμογή.

Μόνο λίγες σταγόνες αρκούν για να μεταμορφώσουν τα μαλλιά, χαρίζοντάς τους μεταξένια υφή που ακτινοβολεί. Από τα ξηρά και ταλαιπωρημένα μέχρι τα λιπαρά ή τα υπερβολικά ογκώδη, το Miraculous Oil είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε τύπου μαλλιών. Με την καινοτόμο σύνθεσή του, που βασίζεται στην αποκλειστική σύνθεση ελαίου από το φυτό Camelina –με αποκλειστική τεχνική βιοζύμωσης–, προσφέρει υψηλή συγκέντρωση σε ωμέγα 3, 6 και 9 λιπαρά οξέα, ενισχύοντας τη λάμψη και τη λεία υφή της τρίχας.

Ταυτόχρονα, χάρη στο εκλεπτυσμένο μείγμα από έλαιο σπόρων Daikon και έλαιο Tsubaki (γνωστά στην ιαπωνική κουλτούρα για τις ενυδατικές τους ιδιότητες), τα μαλλιά αποκτούν πολύ υψηλή προστασία από το φριζάρισμα και το θερμικό styling –έως και τους 230οC–, καθώς εξάγονται με ψυχρή έκθλιψη, χωρίς χημικούς διαλύτες, διατηρώντας την αγνότητα και την αποτελεσματικότητα των ελαίων.

Από την πρώτη κιόλας χρήση, το Miraculous Oil αναβαθμίζει την καθημερινή περιποίηση των μαλλιών, μετατρέποντάς τη σε μια απολαυστική τελετουργία αυτοφροντίδας. Παράλληλα, το χαρακτηριστικό άρωμα perfume της Aveda, με 25 αγνά εκχυλίσματα λουλουδιών και φυτών –όπως λεβάντα, ylang-ylang και νεράντζι–, χαρίζει μια αίσθηση πολυτέλειας και βαθιάς χαλάρωσης.

Το Miraculous Oil είναι ένα προϊόν vegan, πιστοποιημένο από τον οργανισμό Leaping Bunny, και διατίθεται σε φιάλη από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (PET).

Πηγή: beautemagazine.gr