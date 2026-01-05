Νικητές Prix de Beauté 2025: Προϊόντα Μακιγιάζ - Real.gr

ENOTHTA EΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Εντυπωσιακά προϊόντα μακιγιάζ με πρωτοποριακά συστατικά βρίσκονται ανάμεσα στους Νικητές Prix de Beauté 2025. Συγκεκριμένα, ένα τολμηρό ρουζ σε μορφή πούδρας, ένα εμβληματικό κραγιόν-κόσμημα ξεχώρισαν στα ετήσια βραβεία και η πολυαναμενόμενη νέα σειρά μακιγιάζ ομορφιάς Prix de Beauté στην Ενότητα Μακιγιάζ Επιλεκτικής Διανομής κέρδισαν τις εντυπώσεις κατακτώντας μια θέση στην καρδιά του κοινού.

Xρυσό Βραβείο: Yves Saint Laurent, Make Me Blush Bold Blurring Blush

Η τέχνη της φυσικής λάμψης αναδεικνύεται ιδανικά με το Make Me Blush Bold Blurring Blush του Yves Saint Laurent. Χαρίζει απόλυτα την τέλεια φυσική απόχρωση για ένα αψεγάδιαστο look. Σχεδιασμένο για όσες δεν “κοκκινίζουν” ποτέ, αλλά θέλουν να νιώσουν την απόλυτη ένταση χρώματος. Αυτό το τολμηρό ρουζ σε μορφή πούδρας με blurring εφέ προσφέρει στο λεπτό ακαταμάχητη απόδοση χρώματος, που χτίζεται από την πρώτη πινελιά και ταυτόχρονα προσφέρει ανάλαφρη, μεταξένια αίσθηση. Το νέο ρουζ της συλλογής εξυμνεί τη θηλυκότητα με την υπογραφή της YSL Beauty, υπογραμμίζοντας την ιδέα ότι το ρουζ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε γυναίκας, μια κίνηση δύναμης και υπερηφάνειας.

Εμπλουτισμένη με σκουαλένιο, η εξαιρετικά αισθησιακή, μεταξένια πούδρα λειαίνει οπτικά την εμφάνιση των πόρων και των ατελειών, εξασφαλίζοντας αψεγάδιαστο αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες. To πλούσιο σε αντιοξειδωτικά έλαιο καρπού μαροκινής αγριοτριανταφυλλιάς που περιέχει το νέο ρουζ ενυδατώνει και λειαίνει την επιδερμίδα προσφέροντας λάμψη υγείας, ενώ η τεχνολογία χρωστικών με ειδική επίστρωση εξασφαλίζει ασυναγώνιστα ευπροσάρμοστη ένταση – από διάφανη, φυσική ροδαλή όψη έως τολμηρό, σμιλευμένο look.

Η βελούδινη πούδρα, αδιάβροχη και ανθεκτική στον ιδρώτα, εφαρμόζεται άψογα στα μάγουλα και χαρίζει τέλειο ματ φινίρισμα για κομψό αποτέλεσμα ή σατινέ για λαμπερή εμφάνιση. Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας, ακόμα και για την πιο ευαίσθητη.

Aργυρό Βραβείο: Guerlain, Rouge G

Το Rouge G, εμβληματικό κραγιόν-κόσμημα του Οίκου Guerlain, επανασχεδιάστηκε και εξελίχθηκε σε ultra-care έκδοση. Με έδρα το Παρίσι, την πιο γοητευτική πόλη της μόδας και της ομορφιάς, εκεί όπου η τέχνη συναντά την πολυτέλεια, δημιουργήθηκε ένα εξέχον προϊόν θηλυκότητας, που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Το Rouge G από τον οίκο Guerlain είναι ένα εμβληματικό κραγιόν που έχει κερδίσει την καρδιά των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Με τον καινοτόμο σχεδιασμό και την ποικιλία των αποχρώσεων, το Rouge G είναι το απόλυτο αξεσουάρ για κάθε γυναίκα που θέλει να αναδείξει την ομορφιά και την προσωπικότητά της.

Δεκαπέντε χρόνια μετά το λανσάρισμα των πρώτων Rouge G, ο δημοφιλής οίκος προϊόντων ομορφιάς Guerlain επανασυστήνει τα προσαρμόσιμα κραγιόν εξαιρετικής περιποίησης σε 40 νέες αποχρώσεις – 24 satin (πλούσιας υφής με μεταξένιο τελείωμα για λάμψη και ενυδάτωση) και 16 velvet-matte (για απαλότητα, φωτεινότητα και πολυτελές ματ αποτέλεσμα.

Η ανανεωμένη σύνθεσή τους, κατά 89% skincare based, αναπτύχθηκε αποκλειστικά με κεριά φυσικής προέλευσης. Ο μοναδικός συνδυασμός εκχυλίσματος κρίνου και αμυγδαλέλαιου προσφέρει απαλότητα, ενυδάτωση και γέμισμα, ενώ παράλληλα προστατεύει και ενισχύει την ανάπλαση των χειλιών. Επιπλέον, η καινοτομία βασίζεται και στις 9 διαφορετικές refillable θήκες (αληθινά κομψοτεχνήματα) με διπλό καθρέπτη: από minimal, κομψές γραμμές ή εμπνευσμένα αριστοκρατικά έως και wild μοτίβα.

Η satin σύνθεση αγκαλιάζει τα χείλη με πλούσια υφή, αφήνοντάς τα γεμάτα και καλοσχηματισμένα. Το μεταξένιο φινίρισμά του προσφέρει λάμψη που διαρκεί. Η Velvet Matte φόρμουλα λειαίνει και χαρίζει στα χείλη αίσθηση απαράμιλλης απαλότητας για βελούδινο ματ αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας υποδειγματική διάρκεια και άνεση.

Xάλκινο Βραβείο: Σειρά μακιγιάζ του οίκου Dolce&Gabbana Beauty

Η ιταλική φινέτσα συναντά την ελευθερία της έκφρασης στην πολυαναμενόμενη νέα σειρά μακιγιάζ του οίκου Dolce&Gabbana Beauty. Ένας ύμνος στην ομορφιά, τη σύγχρονη μόδα και το διαχρονικό ιταλικό στιλ.

“Η ομορφιά είναι μια κατάσταση του νου, μια στάση ζωής, και το μακιγιάζ είναι το εργαλείο που μας βοηθά να την αναδείξουμε”. Με αυτά τα λόγια, ο οίκος Dolce&Gabbana παρουσιάζει τη νέα του σειρά μακιγιάζ, μια συλλογή προϊόντων που ενσωματώνει την αυθεντικότητα, την ποιότητα και το ιταλικό στιλ. Σύγχρονη στάση, ελευθερία έκφρασης, άψογη απόδοση: αυτό υπόσχεται η νέα σειρά μακιγιάζ από τον θρυλικό ιταλικό οίκο μόδας, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες και τις διαθέσεις, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να αποκτήσουν λαμπερή, φρέσκια και γεμάτη ενέργεια επιδερμίδα.

Η δύναμη της επιστήμης ενισχύει την υπεροχή των καλύτερων ιταλικών συστατικών για να επιτύχει πρωτόγνωρες συνθέσεις και να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα για ένα άψογο μακιγιάζ: Το Bergamot Glow Primer – Lasting Makeup & Glow Enhancer είναι έ́να ενυδατικό́ θαύ́μα, εμπλουτισμένο με υαλουρονικό́ οξύ, θαλασσινό νερό και ιταλικό περγαμόντο. Το Blueberry Nutri-Tint – Hydra-glow & Fresh Skin Tint, σε πρακτική μορφή tottle, έχει σύνθεση που προσφέρει 24ωρη ενυδάτωση χάρη στο Glyceryl Glucoside, εμπλουτισμένη με ιταλικά μύρτιλα από το Τσιλέντο. Είναι διαθέσιμο σε 30 αποχρώσεις που ταιριάζουν σε όλους τους τόνους.

Το Fig Skin Perfector – Shine Control Blurring Powder έχει ανάλαφρη υφή, εμπλουτισμένη με Ιταλικό Σύκο και Υαλουρονικό Οξύ, προσφέροντας ματ αποτέλεσμα χωρίς να αφυδατώνει την επιδερμίδα. Το Mint Oil Lip Plumper – Flash Plumping Lip Oil είναι εμπλουτισμένο με Βιταμίνη Ε για προστασία και εκχύλισμα ιταλικής μέντας για ένα δροσερό αποτέλεσμα όγκου. Το lip oil είναι το απόλυτο μυστικό για πλούσια, γεμάτα χείλη. Το Cheeks&Eyes Match είναι το απόλυτο ρουζ σε έξι αποχρώσεις, που μπορεί να φορεθεί με ευκολία από τα μάγουλα στα μάτια, εμπλουτισμένο με ιταλικά βατόμουρα και σταφύλια.

