Όλοι μιλούν για τη Bhavitha Mandava, τη νέα μούσα του οίκου Chanel - Real.gr

Μια φοιτήτρια περπατά στην αποβάθρα του μετρό της Νέας Υόρκης.

Τα μάτια ενός περαστικού την εντοπίζουν στο πλήθος. Η φυσική ομορφιά της Bhavitha Mandava τον μαγνητίζει. Γυρίζει, την πλησιάζει. Ο τυχαίος περαστικός ήταν στενός συνεργάτης του Matthieu Blazy, τότε creative director του οίκου Bottega Veneta. Το όνομα του κοριτσιού, άγνωστο. Όχι για πολύ ακόμα. Η συνάντηση μοιάζει σχεδόν καρμική. Το ίδιο και η συνέχεια της ιστορίας.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2025, γίναμε μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής στη μόδα. Η Bhavitha Mandava, έγινε η πρώτη Ινδή στην ιστορία που άνοιξε ένα fashion show του οίκου Chanel, το εμβληματικό Métiers d’Art. Από εκείνη τη στιγμή όλος ο πλανήτης μιλά για αυτή. Ποια είναι; Πως μια άγνωστη βρέθηκε στη κορυφή του modeling;

Chanel fw26

Το κορίτσι που πήρε το σωστό τρένο

Η ιστορία της Bhavitha Mandava μοιάζει με σενάριο ταινίας. Ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Hyderabad της Ινδίας και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Δεν κυνηγούσε καριέρα στο modeling. Ούτε το ονειρευόταν όταν ήταν παιδί. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν κάτι που είχε καν σκεφτεί σοβαρά μέχρι την αναπάντεχη συνάντηση στο μετρό της Νέας Υόρκης. Ήταν μόλις δύο εβδομάδες πριν τα fashion shows για τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2025.

Λίγες ημέρες αργότερα, η μόλις 25 ετών Ινδή καλλονή περπατά στην πασαρέλα του οίκου Bottega Veneta. Ακολουθούν ο Dior, ο Courrèges. Ο Matthieu Blazy μετακομίζει στον οίκο Chanel και την παίρνει κοντά του. Συμμετέχει στο πρώτο show του σχεδιαστή. Οι κριτικές είναι διθυραμβικές. Η συλλογή-ντεμπούτο του Blazy είναι η καλύτερη της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. What’s next;

Chaenl Métiers d’Art 2026

Dior ss26

Εκεί όπου όλα ξεκίνησαν

Η παρουσίαση της Métiers d’Art είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, μοναδική για τον οίκο Chanel. Ένας φόρος τιμής στους τεχνίτες που συνεργάζονται με τον οίκο, την αριστοτεχνία, την έμφαση στην λεπτομέρεια, την συνέπεια τους. Ο Blazy επέλεξε για σκηνικό τον παλιό σταθμό μετρό στην οδό Bowery 168 στη Νέα Υόρκη. Το τρένο σταματά και τα μοντέλα αρχίζουν να περπατούν στην αποβάθρα. Απλά, χαλαρά, με φυσικότητα και αυτοπεποίθη

Προς έκπληξη όλων η Bhavitha Mandava εμφανίζεται πρώτη. Με ένα σύνολο που ίσως έμοιαζε με αυτό που φορούσε την ημέρα που την ανακάλυψαν. Μια απλή μπεζ μπλούζα με φερμουάρ και ένα τζιν παντελόνι. Το casual outfit που πιθανόν να φορούσε όταν ξεκίνησε το απίστευτο ταξίδι της στη μόδα. Μια απλή “commuter” που έγινε διάσημη χωρίς να το θελήσει. Το κορίτσι της διπλανής πόρτας που περπατούσε ανέμελο στο μετρό της Νέας Υόρκης, έγραψε ιστορία στο μετρό της Νέας Υόρκης. Εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.

Είναι φυσικά πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για έναν κύκλο που ολοκληρώνεται και να κάνουμε εικασίες για το μέλλον. Ίσως η νεαρή Bhavitha Mandava προτιμήσει αργότερα την αρχιτεκτονική. Μπορεί όμως και να γίνει ένα από τα κορυφαία μοντέλα στον κόσμο. Έχει την εμφάνιση, το momentum και την τύχη με το μέρος της. Ένα όμως είναι σίγουρο. Δεν θα ξεχάσει ποτέ το μετρό της Νέας Υόρκης.

Πηγή: beautemagazine.gr