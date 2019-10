Πέντε συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσεις για να ζεις κάθε μέρα στο maximum

Πόσες φορές σου έχει τύχει να ακουμπήσεις το κεφάλι σου στο μαξιλάρι και λίγο πριν κοιμηθείς να ξέρεις πως αφήνεις πίσω μία «γεμάτη» ημέρα;

Αναμφίβολα είναι ένα από τα πιο όμορφα συναισθήματα και η καλύτερη σκέψη πριν από τον ύπνο. Στον αντίποδα βέβαια, υπάρχουν και οι μέρες που όλα πάνε στραβά, που είναι χρωματισμένες από μία γκρίζα, νωχελική ατμόσφαιρα, που θα ευχόσουν να υπήρχε ένα fast forward κουμπί για να τρέξεις τον χρόνο μπροστά, που η διάθεσή σου κοντεύει να φτάσει στα… τάρταρα και τίποτα δεν δείχνει να σε ικανοποιεί! Εκείνες τις μέρες συνήθως θα πέσεις στο κρεβάτι νιώθοντας ένα βάρος, ίσως ένα άγχος για τον χρόνο που άφησες να περάσει ανεκμετάλλευτος και τις υποχρεώσεις που ανέβαλες πάλι για την επόμενη μέρα. Ακριβώς για να μην χρειαστεί να έρθεις αντιμέτωπη ξανά με άλλες τέτοιες ημέρες, παρακάτω έχουμε καταγράψει για σένα πέντε συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να ζεις και να απολαμβάνεις την EveryDay στον απόλυτο βαθμό!

Ξέχασε για λίγο το κινητό σου

Κι όμως, το smartphone που έχει γίνει προέκταση του εαυτού σου, το ίδιο smartphone είναι που δουλεύει εις βάρος σου και πιο συγκεκριμένα εις βάρος του χρόνου σου. Αν έχεις παρατηρήσει ότι ξοδεύεις πολύ χρόνο μπροστά από την οθόνη ή οι γύρω σου το επισημαίνουν συχνά, επίλεξε όσο θα βρίσκεσαι με τις φίλες, την οικογένειά σου και γενικότερα με άτομα που έχουν σημασία για εσένα, να το κρατάς σε απόσταση. Αλήθεια, ήξερες πως ένας μέσος άνθρωπος ξοδεύει περίπου τέσσερα χρόνια της ζωή του κοιτώντας το κινητό του;

Ανακάλυψε τους «συμμάχους» σου

Μερικές ημέρες, όπως αυτές που η περίοδος σου «χτυπάει» την πόρτα, σαφώς θα είναι λίγο πιο ζόρικες από τις άλλες. Έχοντας όμως στην τσάντα μερικές EveryDay, θα είναι σαν να έχεις την πάντα την αυτοπεποίθηση στο τσεπάκι σου! Συγκεκριμένα, αξίζει να γνωρίζεις πως η καινοτομία sensitive εξασφαλίζει απόλυτα φιλική για το δέρμα σου προστασία, αποτρέποντας ενοχλητικούς ερεθισμούς, ενώ η τεχνολογία Center Plus, με το διευρυμένο κέντρο, σου προσφέρει απόλυτη προστασία από τυχόν διαρροές. Από την άλλη η μεγάλη γκάμα μεγεθών, όχι μόνο σε τύπους σερβιέτας όπως οι hyperdry double dry, αλλά και σε μεγέθη που κυμαίνονται από mini μέχρι XL, σου χαρίζουν τη σιγουριά που χρειάζεσαι κατά τη διάρκεια της περιόδου σου. Κάνε τώρα κιόλας το quiz «Βρες την EveryDay σου» και μάθε ποια είναι η ιδανικότερη σερβιέτα σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Έτσι θα έχεις πάντα το κεφάλι σου ήσυχο από το άγχος πως μπορεί να λερωθείς, ενώ δεν θα χρειαστεί να χάσεις καμία από τις δραστηριότητες που σε κάνουν χαρούμενη!

Πέτα από το λεξιλόγιό σου τη λέξη «βαριέμαι»

Όχι, δεν είναι καθόλου κακό να ξεκουράζεσαι ή να χαλαρώνεις μερικές ώρες τη μέρα. Είναι όμως ανώφελο να αφήνεις τον χρόνο να περνάει χωρίς να κάνεις κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Όταν για παράδειγμα σου ζητάει ο μπαμπάς σου να τον βοηθήσεις να πλύνετε το αυτοκίνητο, σκέψου πόσο καλή αφορμή είναι για να περάσετε έστω λίγο χρόνο οι δύο σας, πριν του ρίξεις «άκυρο» για να συνεχίσεις να σκρολάρεις στα SoMe.

Μην μένεις «εκτός»

Πολλές φορές ανόητοι παράγοντες, όπως η ανασφάλειά μας, μας δημιουργούν σκέψεις που κανονικά δεν θα έπρεπε να τους δίνουμε καμία απολύτως σημασία. Αν δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ, σκέψου απλά όλες εκείνες τις φορές που η περίοδός σου έγινε η αφορμή να μην πάρεις μέρος σε κάτι, ακριβώς επειδή φοβόσουν μη λερωθείς κατά τη διάρκεια. Να ξέρεις πως πλέον, χάρη στις καινοτομίες της EveryDay hyperdry, double dry, sensitive και fresh sensitive, η everyday για σένα θα είναι μία #WhiteDay όπου μπορείς να κάνεις ό,τι λαχταράει η ψυχή σου, φορώντας τα πιο αγαπημένα σου ανοιχτόχρωμα ρούχα και φυσικά το πιο λευκό σου χαμόγελο!

Be real to yourself

Όσο πιο αληθινή είσαι πρώτα με τον εαυτό σου και έπειτα με τους γύρω σου, τόσο πιο έντονα θα ζεις την κάθε μέρα. Ίσως η ειλικρίνειά σου να γίνει αιτία να θυμώσουν πολλοί μαζί σου, αλλά σημασία έχει πως εσύ δεν θα καταπιέζεσαι και δεν θα καταπιέζεις κανέναν. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που η κολλητή σου ή ο φίλος σου θα σε πιέσουν για κάτι, μην διαστάσεις να πεις «όχι» αν δεν θες να το κάνεις και αντίστοιχα, μην διστάσεις να πεις «ναι» αν θέλεις. Μην βιαστείς να απαντήσεις, ρώτα τον εαυτό σου τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά και έπειτα δώσε την απάντησή σου!

Κλείνοντας, το τελευταίο πράγμα που θέλω να σου επισημάνω, είναι σε περίπτωση που σου άρεσε και σου φάνηκε χρήσιμο το παραπάνω EveryDayTeen άρθρο, να stay tuned γιατί θα ακολουθήσουν πολλά, πολλά ακόμη που θα σου λύσουν όλες τις EveryDay απορίες που μπορεί να έχεις!