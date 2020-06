Περιποιήσου τις σκασμένες φτέρνες σου με τα πιο απλά υλικά που έχεις στο σπίτι

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που όλες αντιμετωπίζουμε τους καλοκαιρινούς μήνες είναι οι ταλαιπωρημένες και σκασμένες φτέρνες.

Η αλήθεια είναι ότι αυτήν την εποχή περπατάμε περισσότερο από ποτέ ξυπόλητες, τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στην άμμο της παραλίας, φοράμε σαγιονάρες ή σανδάλια με αποτέλεσμα τα πόδια μας να αφυδατώνονται πιο εύκολα και να «σκάνε».

Και δεν υπάρχει τίποτα πιο αντιαισθητικό από το να φοράς τα στυλάτα σανδάλια σου και να κάνουν «μπαμ» οι άγριες και ταλαιπωρημένες φτέρνες σου. Άσε που από ένα σημείο και μετά μπορεί να έρθεις αντιμέτωπη με ξεφλούδισμα στη συγκεκριμένη περιοχή ή να δημιουργηθούν και κάλοι.

Τι πρέπει να κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις; Η λύση είναι απλή και ακούει στο όνομα DIY (Do it yourself) συνταγή. Με υλικά, δηλαδή, που έχεις στο σπίτι μπορείς να φτιάξεις θεραπείες που θα μαλακώσουν την περιοχή και θα σε βοηθήσουν να ξαναποκτήσεις απαλές και όμορφες φτέρνες.

Δες παρακάτω δύο υπέροχες και πανεύκολες συνταγές που θα κάνεις σε ένα λεπτό μόνη σου στο σπίτι.

DIY με γάλα και μέλι

Θα χρειαστείς:

-1 κούπα μέλι

-2 κούπες γάλα

Ρίξε το μείγμα σε μια λεκάνη και βάλε μέσα τα πόδια σου για 10-15 λεπτά. Το γάλα είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α και έχει μαλακτικές ιδιότητες, ενώ το μέλι «παγιδεύει» την υγρασία.

DIY με μπανάνα

Θα χρειαστείς:

-1 μπανάνα

Πολτοποίησε την μπανάνα στο μπλέντερ, βάλε την αλοιφή στις φτέρνες σου και άσε τη να δράσει για δέκα λεπτά. Μετά, ξέπλυνε καλά με ζεστό νερό. Η μπανάνα θα δώσει υγρασία στο δέρμα σου, ενώ θα απομακρύνει παράλληλα και τα νεκρά κύτταρα.

Καλό είναι μετά από κάθε DIY θεραπεία - αλλά και καθημερινά - να απλώνεις και ενυδατική κρέμα στην περιοχή των φτερνών για έξτρα περιποίηση και ενυδάτωση.