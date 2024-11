Φημολογείται ότι αυτό είναι το μυστικό για τη νεανική εμφάνιση της επιδερμίδας της Jennifer Aniston. Αλλά και η Kim Kardashian τα έχει εκθειάσει σε κάποια επεισόδια του Keeping Up With The Kardashians. Ο λόγος για τα πολυνουκλεοτίδια που η ζήτησή τους στο Διαδίκτυο έχει αυξηθεί πάνω από 1000% σύμφωνα με την Google.