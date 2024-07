Η Σοφία Χατζηπαντελή εντυπωσίασε στην εκδήλωση της διάσημης σχεδιάστριας Zandra Rhodes όπου γιόρταζε την έκδοση του νέου της βιβλίου “ICONIC: My Life in Fashion in 50 Objects” στο ξενοδοχείο “The Dorchester” στο Μέιφερ του Λονδίνου.