Soft Gloss Blonde: Το ξανθό της Lindsay Lohan που ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας και κάνει τα μαλλιά να μοιάζουν πιο πλούσια - Real.gr

Ο τόνος του είναι κολακευτικός για ένα ευρύ φάσμα επιδερμίδων, ζεσταίνοντας το δέρμα και προσθέτοντας μια λάμψη που μοιάζει σχεδόν ενσωματωμένη. Αυτό το μοναδικό χρώμα τονίζει τα μάτια, τα μαλλιά να μοιάζουν πιο πυκνά και υγιή και δίνει την αίσθηση ότι είστε πάντα

περιποιημένες (ακόμα κι αν φοράτε φόρμα).

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr