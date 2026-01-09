Στον απόηχο των Critics Choice Awards 2026: Ποια beauty looks μας δείχνουν τις νέες μεγάλες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά - Real.gr

Τα Critics Choice Awards δεν είναι απλώς μια βραδιά βραβείων. Είναι το πρώτο μεγάλο preview των beauty τάσεων της χρονιάς. Και όταν τα φώτα του κόκκινου χαλιού σβήνουν και ο θόρυβος της τελετής καταλαγιάζει, αυτό που μένει είναι οι εικόνες. Στην περίπτωση των Critics Choice Awards, κάποια beauty looks κατάφεραν να ξεχωρίσουν πολύ πέρα από […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Στον απόηχο των Critics Choice Awards 2026: Ποια beauty looks μας δείχνουν τις νέες μεγάλες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά στο InStyle.