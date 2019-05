Θέλεις να είσαι ευτυχισμένη; Κι όμως υπάρχουν τρόποι, μάθε τους

Σαν βγεις στον πηγαιμό για την ευτυχία να ξέρεις πως υπάρχει και εύκολος δρόμος. Θα μας πεις βέβαια και με το δίκιο σου πως δεν υπάρχει φυσιολογικός άνθρωπος που δεν θέλει να είναι ευτυχισμένος. Συμφωνούμε.

Υπάρχουν όμως φορές – έλα παραδέξου το, θα νιώσεις καλύτερα- που μέσα στο καθημερινό τρέξιμο, το άγχος να τα προλάβεις όλα, τα οικονομικά προβλήματα -μικρά ή μεγάλα- τις απογοητεύσεις, τα λάθη, το μήνυμα που περίμενες και δεν έστειλε, που το να παραμείνεις ευτυχισμένη δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο.

Been there, done that… Δεν είσαι η μόνη. Όλες έχουμε λίγο πολύ βρεθεί σε αυτή τη θέση για έναν ή και περισσότερους από τους παραπάνω λόγους. Και κάπου εκεί χρειαζόμαστε και λίγη βοήθεια. Δες λοιπόν 5 tips που οι ψυχολόγοι δίνουν για να ξαναβρείς τη χαρά της ζωής και υιοθέτησε αυτά που ταιριάζουν σε σένα.

#Making you smile

Επέλεξε να περνάς περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς ή να γελάς πιο συχνά. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν δείξει πως όταν περιτριγυριζόμαστε από ευτυχισμένους και χαρούμενους ανθρώπους φτιάχνει και η δική μας διάθεση. Μήπως τελικά η ευτυχία είναι μεταδοτική; Όπως φαίνεται, ναι είναι. Σκέψου πόσες φορές, ακόμα και στις μαύρες σου, υπήρξαν γύρω σου δικά σου πρόσωπα με θετικό attitude και mood που κατάφεραν να σε «ανεβάσουν»;

#Stick to your values

Είναι απλό. Το να μένεις πιστή στις αρχές και τις αξίες σου. Να μην επηρεάζεσαι από το περιβάλλον σου και να υποστηρίζεις την αλήθεια σου, το δίκαιο και τα πιστεύω σου δίνει μεγάλο boost στην ευτυχία σου. Πώς; Με το πέρασμα του χρόνου, όσο περισσότερο τα καταφέρνεις τόσο πιο πολύ τονίζεται η αυτοεκτίμησή σου και κατά συνέπεια και η αυτοπεποίθησή σου και δεν σε «ρίχνει» εύκολα τίποτα ασήμαντο.

#Dreams come true

Οι περισσότερες από εμάς φοβόμαστε να κάνουμε όνειρα που ίσως στο μυαλό μας να φαντάζουν άπιαστα. Γιατί αυτό που μας φοβίζει σε αυτήν την διαδικασία είναι το ενδεχόμενο της απογοήτευσης που δείχνει σχεδόν σίγουρη κατάληξη. Όμως Αν δεν τολμήσεις να ονειρευτείς, δεν πετυχαίνεις κιόλας. Γι΄ αυτό τόλμα το. Κάνε και όνειρα που δείχνουν τρελά και οραματίσου τον εαυτό σου εκεί που θέλεις. Κανείς δεν ξέρει που θα τον οδηγήσει η ζωή. Γιατί να μην πιστέψεις πως θα τα καταφέρεις; Οι ειδικοί λένε πως αυτή είναι η μισή δουλειά για το κάθε τι… Φαντάζεσαι τη χαρά που θα πάρεις όταν ένα από αυτά γίνει πραγματικότητα;

#Push yourself

Ναι, το ξέρουμε, το πιο εύκολο και σίγουρα λιγότερο ενοχικό για σένα -και για εμάς φυσικά- είναι να ρίξουμε το φταίξιμο για ότι μας συμβαίνει ή δεν μας συμβαίνει στους άλλους. Στην τύχη, στη μοίρα κλπ. Πώς το έλεγε όμως η γιαγιά σου; Πρέπει να κουνήσεις κι εσύ το δαχτυλάκι σου. Να βάλεις στόχους και να τους κυνηγήσεις. Και να πάρεις και την ευθύνη των επιλογών σου. Όταν το καταλάβεις αυτό, θα δεις πως εσύ έχεις τη δύναμη να πας τον εαυτό σου εκεί που θέλεις.

#Simple things

Ναι, είναι κλισέ, το ξέρουμε. Έλα όμως που είναι και αλήθεια… Στα απλά πράγματα και σε αυτά που δεν είναι πράγματα κρύβεται η αληθινή μας ευτυχία. Στους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν, στις σφιχτές αγκαλιές, στις πιο όμορφες αναμνήσεις μας και σε αυτές που φτιάχνουμε κάθε μέρα, στα χαζά αστεία με την παρέα μας, στα ταξίδια και στους έναστρους ουρανούς με φόντο τη θάλασσα και το φεγγάρι. Μην το ξεχνάς και κυρίως μην το προσπερνάς.