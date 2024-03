Τι να φορέσουμε στις δραστηριότητες με τα παιδιά μας; Η Kim Kardashian έχει τη λύση

Το στιλ των νέων μαμάδων είναι ένας δυναμικός συνδυασμός μεταξύ πρακτικότητας και αισθητικής. Στοιχεία από την κοσμοπολίτικη γκαρνταρόμπα της Kim Kardashian και άλλων εμβληματικών στιλάτων μαμάδων θα φανούν σωτήρια. Αυτές οι γυναίκες εκπέμπουν αυτοπεποίθηση με το στιλ τους, επιδεικνύοντας μια επιθυμία να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της μητρότητας χωρίς να χάσουν τον προσωπικό τους χαρακτήρα. Από chic εμφανίσεις σε casual looks, οι νέες μαμάδες μπορούν πλέον να τα κάνουν όλα και να δείχνουν υπέροχες.

Do it like Kim

