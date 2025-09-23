16° Συνέδριο DIY & Home Improvement: Εστιάζει στην εξωστρέφεια της ελληνικής Home & Garden αγοράς - Real.gr

16° Συνέδριο DIY & Home Improvement

Το 16° Συνέδριο DIY & Home Improvement, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, θα αποτελέσει -για ακόμη μια χρονιά- κομβικό σταθμό για τον ελληνικό Home & Garden κλάδο. Πιο εξωστρεφές από ποτέ θα μετουσιωθεί σε πύλη διασύνδεσης της εγχώριας παραγωγής με την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες εμπορικές ευκαιρίες και εξαγωγικές συνεργασίες. Στη φετινή διοργάνωση, η Karydakis Media, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσία εκπροσώπων μεγάλων ευρωπαϊκών αλυσίδων καταστημάτων και χονδρεμπόρων, μελών της EDRA/GHIN (European DIY-Retail Association & Global Home Improvement Network). Σημαντικότατοι decision makers – προσκεκλημένοι θα έρθουν σε άμεση επαφή με ελληνικές επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και την προώθηση ελληνικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

Επίσης, μια από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του κλάδου διεθνώς, ο John W. Herbert, Γενικός Γραμματέας της EDRA/GHIN, θα δώσει το παρόν στο Συνέδριο προκειμένου να τιμηθεί με το International Lifetime Award. Μια διάκριση που αναγνωρίζει τη διαχρονική του συμβολή στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας DIY & Home Improvement και συνάμα φέρνει στο προσκήνιο και την ελληνική αγορά.

Το Συνέδριο DIY & Home Improvement αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια B2Β συνάντηση της αγοράς των εργαλείων, των χρωμάτων, των δομικών υλικών και του εξοπλισμού Home & Garden ανανέωσης. Κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές, πρωτογενείς παρουσιάσεις, αποκλειστικές έρευνες και face to face αλληλεπίδραση με στελέχη από το ανώτατο διοικητικό επίπεδο όλων των μεγάλων εταιρειών, εκπροσώπων από όλα τα τμήματα των αλυσίδων λιανικής και του παραδοσιακού εμπορίου των εργαλείων, των χρωμάτων, των δομικών υλικών, της τεχνολογίας και του εξοπλισμού κατοικίας.

Το 16ο Συνέδριο DIY & Home Improvement με κεντρικό θέμα «Καινοτομίες και τεχνολογία στις υπηρεσίες του Home Improvement» θα καλύψει όλα τα φλέγοντα ζητήματα της αγοράς:

AI: Πρακτικές εφαρμογές & νέες ευκαιρίες

Ρομποτική: Το μέλλον στα καταστήματα

Κλιματική πρόγνωση: Τεχνολογία για το DIY και τον κήπο

Startups: Το think tank του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πάνελ: Η επιρροή της τεχνολογίας στην επόμενη μέρα της κατασκευής

Dedeman & Praktiker: Το επίσημο ντεμπούτο της στρατηγικής επένδυσης

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: www.diyconference.gr

Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Fm 97.8, η Real News και το Real.gr.