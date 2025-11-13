16ο Συνέδριο DIY & Home Improvement - Real.gr

Η ανάγκη για ανακαίνιση και η σταθερή προτεραιότητα που δίνει ο Έλληνας στο σπίτι, βάζουν την αγορά σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης.

Το 16ο Συνέδριο DIY & Home Improvement, που διοργάνωσε η Karydakis Media την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, ανέδειξε όλες τις προοπτικές, τις μεγάλες προκλήσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς Home & Garden. Με κεντρικό θέμα «Καινοτομίες και τεχνολογία στις υπηρεσίες του Home Improvement», η διοργάνωση επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως το κορυφαίο ετήσιο B2B networking event του κλάδου.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην ομιλία του «Ψηφιακός μετασχηματισμός για ανταγωνιστικότερη οικονομία», αφού αναφέρθηκε στο καθοριστικό αποτύπωμα της αγοράς της κατασκευής και της ανακαίνισης στην εθνική οικονομία, τόνισε χαρακτηριστικά: «Όσο το κράτος ψηφιοποιεί τις διαδικασίες γύρω από την ακίνητη περιουσία, τόσο μειώνονται τα εμπόδια και μεγαλώνει ο χώρος για Home Improvement projects. Η ψηφιοποίηση της ακίνητης περιουσίας χτίζει εμπιστοσύνη και διαφάνεια – τις βασικές προϋποθέσεις για να απελευθερωθεί η δυναμική για νέες κατασκευές, ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις».

Παίρνοντας τον λόγο, ο Προκόπης Καρυδάκης, CEO της Karydakis Media, είπε: «Ο κλάδος του DIY και της βελτίωσης κατοικίας στην Ελλάδα ζει μια μεγάλη στιγμή ευκαιρίας: η αγορά αλλάζει, το σπίτι αλλάζει, ο πελάτης αλλάζει, ας αλλάξουμε και εμείς – μαζί, με ένα κοινό μήνυμα δημιουργικότητας και συμμετοχής σε όλες τις εργασίες ανακαίνισης και εξοικονόμησης».

Κατά τη διάρκεια του 16ου Συνεδρίου DIY & Home Improvement παρουσιάστηκε και η αποκλειστική καταναλωτική έρευνα της Ξένιας Κούρτογλου. Η ιδρύτρια της Focus Bari & Resilience Expert αποκάλυψε ότι «7 στους 10 Έλληνες βάζουν την ανακαίνιση του σπιτιού στις βασικές τους προτεραιότητες τους, ενώ το σπίτι γίνεται το νέο “εθνικό μας σπορ” και η αγορά Home Improvement μπαίνει σε σταθερά ανοδική τροχιά».

Η φετινή διοργάνωση είχε έντονο διεθνές αποτύπωμα, φιλοξενώντας 16 κορυφαία στελέχη της αγοράς από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπους μεγάλων ευρωπαϊκών αλυσίδων καταστημάτων και χονδρεμπόρων, μελών της EDRA/GHIN. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση της ελληνικής παραγωγής με τα ευρωπαϊκά καταστήματα, προσφέροντας στους decision makers μοναδικές ευκαιρίες άμεσης επαφής και διεθνούς networking, με παρουσία στελεχών από το ανώτατο διοικητικό επίπεδο μεγάλων αλυσίδων DIY & Home Improvement.

Στην «καρδιά» του Συνεδρίου βρέθηκε το πάνελ «Η επόμενη μέρα της κατασκευής», αφιερωμένο στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία αλλάζει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων. Συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Ασλάνης, R&D – Technical Support Director της Isomat, η Κατερίνα Βασιλάκου, Founding Partner της AVW Architecture, και η Βιργινία Νταούλη, Project & Construction Manager της APAX Constructions. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης.

Ακόμη, στο προσκήνιο του 16ου Συνεδρίου DIY & Home Improvement βρέθηκαν τα νέα μοντέλα συνεργασίας παραγωγής και λιανικής, η βιώσιμη επιχειρηματικότητα, το Customer Experience, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι λύσεις κλιματικής πρόγνωσης επαναπροσδιορίζουν τη λειτουργία των retail καταστημάτων, των χονδρεμπόρων, αλλά και της παραδοσιακής αγοράς.