16ο Συνέδριο DIY & Home Improvement: Ο John Herbert τιμάται με το DIY Lifetime Award της ελληνικής αγοράς - Real.gr

Μια από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας αγοράς DIY & Home Improvement, ο John Herbert – συνιδρυτής και Managing Director της European Retail Association (EDRA) & Global Home Improvement Network (GHIN) – τιμήθηκε από την Karydakis Media με το DIY Lifetime Award της ελληνικής αγοράς.

Η απονομή έγινε στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου DIY & Home Improvement, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη. Ο CEO της Karydakis Media, Προκόπης Καρυδάκης, παραδίδοντας το βραβείο, τόνισε ότι «πρόκειται για τη σημαντικότερη προσωπικότητα που έχει αναδείξει η παγκόσμια βιομηχανία του DIY & Home Improvement» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη και τις πολύτιμες εμπειρίες που έχει αποκομίσει από τότε που τον γνώρισε για πρώτη φορά, πριν από 20 χρόνια.

«Πρόκειται για μια πολύ τιμητική διάκριση», είπε ο John Herbert στην ομιλία του κατά την παραλαβή του βραβείου, στην οποία έκανε μια σύντομη αναδρομή στην 70ετή καριέρα του στο λιανεμπόριο – ως άνθρωπος που άφησε το σχολείο χωρίς απολυτήριο και ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα απλό μπακάλικο σε ηλικία 15 ετών. «Είμαι πολύ τυχερός. Η ίδρυση του διεθνούς εμπορικού δικτύου Edra/Ghin ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά, πριν μοιραστεί με τους παρευρισκόμενους τις δύο βασικότερες αρχές του: «πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις πραγματικό πάθος να κάνεις τα πάντα για τους πελάτες σου – και να τους αντιμετωπίζεις όλους με σεβασμό».

Η πορεία του John Herbert στο λιανεμπόριο ξεκίνησε το 1956, ενώ από το 1983 συνδέθηκε στενά με τον χώρο του DIY. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπηρέτησε σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις, σε εταιρείες όπως Home Depot, Knauber, κ.α., ενώ το 2002 συνίδρυσε την EDRA (European DIY Retail Association), στην οποία μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Managing Director και το 2015 το GHIN (Global Home Improvement Network), ενώνοντας σε ένα δίκτυο του μεγαλύτερους εμπόρους και παραγωγούς του πλανήτη.