19 νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα 8 στην Ξάνθη - Ο χάρτης του πανδημίας στην Ελλάδα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 19 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, 8 από τα νέα κρούσματα εντοπίζονται στην Ξάνθη, 1 στην Αθήνα, 1 στην Πέλλα, ενώ 9 είναι εισαγόμενα -τα 7 έχουν προέλθει από πτήσεις και τα 2 από τον Προμαχώνα. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναφέρει:

«Σήμερα ανακοινώνουμε 19 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3256, εκ των οποίων το 54.9% άνδρες αφορά άνδρες.

716 (22.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1822 (56.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

9 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 75 ετών. 2 (22.2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 100.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 117 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 1 ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και 190 θανάτους συνολικά στη χώρα. 60 (31.6%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 100.0% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες 8 από τα κρούσματα εντοπίζονται στην Ξάνθη, 1 στην Αθήνα, 1 στην Πέλλα ενώ 9 είναι εισαγόμενα και έχουν προέλθει από πτήσεις και από τον Προμαχώνα.

Πιο συγκεκριμένα, από τα 8 στην ΠΕ Ξανθής, τα 3 είναι στον Δήμο Μύκης, εκ των οποίων το 1 είναι από Εχίνο. Όσον αφορά τα εισαγόμενα, 2 προέρχονται από τον Προμαχώνα και 7 από πτήσεις.

Από το σύνολο των 3256 κρουσμάτων, 716 (22.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 1822 (56.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Όπως αποτυπώνεται στον σημερινό χάρτη επίπτωσης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοιού στις "κόκκινες" περιοχές συγκαταλέγονται η Ξάνθη, η Αργολίδα, η Λάρισα, η Κοζάνη κι η Καστοριά.

Αμέσως μετά ακολουθούν οι περιοχές του Έβρου, Δράμας , Εύβοιας, Ηλείας, Αχαΐας, Κορινθίας κι η Αττική.

Ενώ περιοχές με την λιγότερη και ελάχιστη επίπτωση θεωρούνται οι νομοί μεσσηνίας, Σερρών, Φθιώτιδας, η Κρήτη και το Βορειανατολικό Αιγαίο, αντίστοιχα.

Από την έναρξη της επιδημίας μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί συνολικά 190 θάνατοι.

Πηγή: https://www.skai.gr/koronoios-o-xartis-tou-pandimias-stin-ellada-eisagomena-ta-perissotera-krousmata

