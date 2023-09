23 μεγάλοι εκθέτες έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους στο BLACKBOX Audio Video Show 2023

Το BLACKBOX Audio Video Show 2023, που θα διεξαχθεί στις 3, 4 και 5 Νοεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel, θα φιλοξενήσει μερικές από τις σημαντικότερες εταιρίες στον χώρο του ήχου και της εικόνας, που θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν αγαπημένα, νέα και αποκλειστικά προϊόντα, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στο κοινό.

H SONY EUROPE σε συνεργασία με την Projecting & Sounding Art θα είναι παρούσα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην αίθουσα-SILVER FOREST A (91 τ.μ.). Η εταιρία αναμένεται να παρουσιάσει τους κορυφαίους Sony 4K Home Theater Laser Projector ενώ με τις συνεχείς προβολές, καθ΄όλη τη διάρκεια του Show, θα αναδείξει στο κοινό την προσιτή διάσταση της κινηματογραφικής εμπειρίας, ακόμη και στο σπίτι. H προβολή θα γίνεται σε υπερσύγχρονο πανί STEWART. Την εγκατάσταση, τη δομή, την επίβλεψη και την παρουσίαση έχει επιμεληθεί ο επίσημος διανομέας των προϊόντων της SONY, η Projecting & Sounding ART.

H INTERTECHS.A. θα είναι παρούσα και στο 2ο Blackbox AV Show 2023, με τα «βαριά» χαρτιά της, Panasonic και Technics. Tα περισσότερα μοντέλα με τα πικάπ της Technics όπως SL-1200GREGS, SL-1210MK7RE (REDBULL EDITION), SL-1210MK7EG, SL-1500CEG-K τους ενισχυτές SU-G700M2ES, SU-C700EG-S, το SACD network player SL-G700E-S, το Streamer ST-C700DE-S, τα ηχεία SB-G90M2E-K και SB-C700E-W καθώς και τα BT Speaker SC-C30E-W, SC-C50E-W θα μπορεί ο επισκέπτης να τα δει και να τα ακούσει, ενώ και η Panasonic θα έχει τη δική της ξεχωριστή παρουσία με όλα τα νέα μοντέλα τηλεοράσεων της.

H ATHENS PRO AUDIO θα έχει παρουσία στο BLACKBOX Audio Video Show 2023 για δεύτερη συνεχή χρονιά, παρουσιάζοντας τις κορυφαίες εταιρείες συσκευών ήχου, όπως Focal, NAIM, GRIMM AUDIO, Elipson Audio, Music Hall, Dutch & Dutch αλλά και τις υπόλοιπες εταιρείες που αντιπροσωπεύει. Στην κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου Radisson, ATLANTIS A & B, η μουσική θα είναι σε πρώτο πλάνο ενώ θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις για τους επισκέπτες του show. Η Athens Pro Audio διαθέτει έναν ανανεωμένο χώρο ακρόασης στο κέντρο της Αθήνας, σχεδιάζοντας και δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς.

Μεταξύ των εκθετών θα βρίσκεται η WAVEMOTION HOME AUDIO στην αίθουσα GREEN GARDEN Α (180 τ.μ.) στον ημιώροφο. Η εταιρία θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση σχεδόν όλες τις εταιρείες ήχου που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αυτή την στιγμή, όπως τη JBL, harman/Kardon, Cambridge Audio, Q Acoustics, κ.ά. Στόχος της Wavemotion είναι να ενημερώσει το κοινό, του BLACKBOX Audio Video Show για όλα της τα προϊόντα που σχετίζονται με ποιοτικές λύσεις ακρόασης ήχου.

Η Heaven Audio θα είναι παρούσα για πρώτη φορά στο 2ο Blackbox AV Show 2023. Στην αίθουσα SILVER FOREST B/C στο -1 επίπεδο, θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση κορυφαίες εταιρείες ήχου καθώς και τις εταιρείες που αντιπροσωπεύει στο χώρο των ακουστικών Sendy Audio και Sivga.

H EXCLUSIVE AUDIO, επίσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, θα βρίσκεται στην ίδια αίθουσα, GREEN GARDEN B (100 τ.μ.) στον ημιώροφο και θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση τις περισσότερες εταιρείες ήχου που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα. Αυτή την στιγμή, η Exclusive Audio αντιπροσωπεύει έναν αξιόλογο κατάλογο brands όπως Metronome, ProAc, Nagaoka, Musical Fidelity, Esprit, Davis Acoustics, Revox, EAR YOSHINO, EAT, Esthetica, Tonar, WBT, Finite Elemente, VAN DEN HUL, TITAN Audio, Goldmund, JICO, Knosti, Meters Music κ.ά.

Άλλη μια εταιρεία με «βαρύ» όνομα στην ελληνική αγορά του High End, η AUDIENCE, για πρώτη φορά θα συμμετέχει στο 2ο BLACKBOX Audio Video Show, με αίθουσα (SILVER FOREST D) στο -1 επίπεδο.

Η Audience αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, «μεγάλα» ονόματα της βιομηχανίας του ήχου, όπως Dynaudio, Avid, Audia Flight, Plinius, Krell, Pass Labs, Harbeth, Marten, ΒΑΤ, Creek, Solidsteel racks, ενισχυτικά Soulnote, αξεσουάρ Furutech καθώς και τα δανέζικα ηχεία της Borresen.

Η ELEMENT AUDIO ανανέωσε και φέτος την συμμετοχή της στην αίθουσα, ATLANTIS C (50 τ.μ.) στο ισόγειο. Αυτή την στιγμή, αντιπροσωπεύει έναν premium κατάλογο high end brands όπως τα ενισχυτικά της Zesto Audio, τα ηχεία της Estelon, το πικάπ J.Sikora, τις κεφαλές της Aidas Cartridges, τα καλώδια του διάσημου οίκου ZenSati, και τα πολύπριζα και φίλτρα ρεύματος της S.I.N. Audio.

Η SOLID FOUNDATION με αέρα από Ιαπωνία, Αγγλία, Γερμανία & Πολωνία στο δωμάτιο 612 στον 6ο όροφο, θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση τις περισσότερες από τις εταιρείες που αντιπροσωπεύει όπως Bauer Audio, Dynavector, ZYX, HANA, Talk Electronics, Bryston, Kondo, Lavardin, Leben, Lindemann, Mactone, Norma, Blumenhofer, Fal και PMC.

H MF AUDIO θα δώσει το «παρών» στο δωμάτιο 616 – στον 6ο όροφο. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει και να ακούσει τα ενισχυτικά από την κορυφαία LAMM Industries Inc., τα Hχεία της Verity Audio, ενώ θα υπάρχουν και άλλες εταιρείες όπως η Magnum Dynalab και η Horning Hybrid. Η MF AUDIO είναι μία εταιρεία αντιπροσώπευσης μηχανημάτων ήχου υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας και ακουστικής πιστότητας.

Το BLACKBOX Audio Video Show 2023 έχει και πλούσιο ελληνικό άρωμα! Πολλές και σημαντικές ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες θα έχουν παρουσία στο φετινό show. Η ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ DEVICES με τους προενισχυτές Alexander, Zeus και Dionysos, οι Apollon, Artemis και Achilles, τα φίλτρα ρεύματος και ο εν παραγωγή πλέον κορυφαίος ενισχυτής της, REFERENCE, θα κοσμούν το χώρο της έκθεσης. Μια ακόμα ελληνική εταιρεία High End συσκευών, η hART Lab, θα παρουσιάσει όλες τις συσκευές της με τα νέα της φινιρίσματα, από τον “ξύλινο” μονομπλόκ Tune Five έως και τον μεγάλο προενισχυτή Tune Four με τον ενσωματωμένο streamer/DACΗ. Η lab12 είναι μια ελληνική εταιρεία που σχεδιάζει και κατασκευάζει high-end συσκευές ήχου. H LAB12 θα βρίσκεται με δωμάτιο (621) στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν σχεδόν όλη τη σειρά των συσκευών της, όπως τον τελικό ενισχυτή Irama με τις τέσσερις ΚΤ170, τον υβριδικό ολοκληρωμένο Naya, ο οποίος περιλαμβάνει USB DAC και phono, τη σειρά καλωδίων της καθώς και τους ενισχυτές integre4 MK2, suara, τον προενισχυτή phono melto1 και όλες τις ξεχωριστές συσκευές που κατασκευάζει.

Η ASSOS WoodWorking με έδρα τη Λάρισα, κατασκευάζει ξύλινα έπιπλα εδώ και 40 χρόνια με εξειδίκευση στα audio racks. Με επιλεγμένα υλικά και ξεχωριστή αρχιτεκτονική τα racks της Assos, προσφέρουν ισχυρή ακαμψία και σταθερότητα και επιτρέπουν τη προοδευτική απόσβεση δονήσεων, δομικών συντονισμών αλλά και κραδασμών που μεταφέρονται από το περιβάλλον. Η ελληνική εταιρεία Porfyra Audio, θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση όλα τα προϊόντα της, από τους προενισχυτές της HAR AR 1 και ARPA καθώς και τους τελικούς ενισχυτές STTS 2200 και STTS 1100, ενώ θα έχει και τα ηχεία Sigma Audio Heaven. H FIM AUDIO θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση τους δύο κορυφαίους ενισχυτές της, τον ΤΚ005 τάξης D Eigentakt και τον FIM PURE CLASS-A HIGH END AMPLIFIER και η ROIS ACOUSTICS θα έχει τα ξεχωριστά ηχεία ανοιχτής μπάφλας Minoas και τα Status 8.4. H SIMPLY ANALOG, θα συμμετέχει και αυτή στην Έκθεση παρουσιάζοντας όλα τα αναλογικά αξεσουάρ που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και αφορούν τους λάτρεις του βινυλίου.

Η SOUND GALLERY μετά την όμορφη παρουσία της πέρυσι, επανέρχεται σε μεγαλύτερο χώρο – σε μία Junior Suite - στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blu Park και θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση σημαντικές και γνωστές εταιρείες ήχου που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα. Η SOUND GALLERY διαθέτει έναν ξεχωριστό χώρο ακρόασης στο κέντρο της Αθήνας, σχεδιάζοντας και δίνοντας λύσεις με προτάσεις, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του επισκέπτη.

Νέο αίμα για το BLACKBOX AV SHOW 2023αποτελεί το DIAPASON Studio HI-FI το οποίο, θα δείξει για πρώτη φορά σε έκθεση στην Ελλάδα, τα νέα ηχεία Epos ES14N. Η Epos έκανε ένα μεγάλο come back στην αγορά των ηχείων και ο πολύ γνωστός σχεδιαστής Karl-Heinz Fink έχει επιμεληθεί την νέα σειρά. ToDIAPASON Studio HI-FIδίνει αξιόπιστες λύσεις εδώ και πολλά χρόνια στους λάτρεις του ήχουπάνταμε συνέπεια διαθέτοντας πολλές γνωστές εταιρείες και μια αξιοζήλευτη έκθεση στη Λ.Ηλιουπόλεως στη Δάφνη.

Η AACE, για πρώτη φορά θα συμμετέχει στο 2ο BLACKBOX Audio Video Show στον 6o όροφο, δωμάτιο αρ.614. Θα παρουσιάσει σημαντικές και γνωστές εταιρείες ήχου που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, όπως η Audio Quest, η GoldenEar, η Martin Logan καθώς και η Paradigm και η Anthem. Η AACE σχεδιάζει και δίνει λύσεις σε αυτοματισμούς κτιρίων, συνεργαζόμενη με κορυφαίες εταιρίες.

Η AUDIO VETERANS για 2η συνεχόμενη χρονιά, στη junior suite 618 – στον 6ο όροφο- θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση την Lithe Audio & την Supra Cables. Πρόκειται για μια εταιρεία ήχου που εξειδικεύεται στις ασύρματες τεχνολογίες ήχου για τον οικιακό και τον ξενοδοχειακό τομέα. Ειδικεύεται στις τεχνολογίες Wifi και Bluetooth και ενσωματώνει μερικές από τις κορυφαίες μάρκες smart home στον κόσμο, όπως η Apple, η Amazon, η Google και η Control4.

Η AUDIODESIGNER για 2η συνεχόμενη χρονιά θα είναι παρούσα στο 2ο BLACKBOX AV SHOW. Σε μια junior σουίτα (αρ. 711) , στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου, θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση όλες τις εταιρείες ήχου που εισάγει όπως, Magnat (πικάπ, ενισχυτές και ηχεία) HECO, Kali Audio, Audioengine, Origin Acoustics και φυσικά όλη τη γκάμα καλωδίων της γερμανικής OEHLBACH

H SYNTHESIZER.GR, για πρώτη φορά θα συμμετέχει στο 2ο Blackbox AV Show 2023. Στο δωμάτιο 710-στον 7ο όροφο- θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση τα εξαιρετικά ηχεία της Kii Audio καθώς και προτάσεις και λύσεις για επαγγελματικό ήχο.

Η “ιστορική” Nexus Acoustics στην πρώτη της εμφάνιση στο 2ο BLACKBOX Audio Video Show, στο δωμάτιο 613, στον 6ο όροφο, θα έχει προς επίδειξη και ακρόαση όλες τις εταιρείες που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα. SERBLIN & SON, Grandinote, CEC Japan, Trafomatic Audio, Rosso Fiorentino, Gold Note, GRAHAM Audio, Audiobyte, Melody hi-fi θα υπάρχουν προς ακρόαση, ενώ έτοιμα συστήματα με πικάπ και CD Player και ηχεία, θα συμπληρώνουν την γκάμα της εταιρείας.

Το BLACKBOX Audio Video Show 2023 αναμένεται να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερους εκθέτες προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή εμπειρία που θα εστιάσει στις τρέχουσες τάσεις και στα νέα προϊόντα των εταιριών ήχου και εικόνας.

BLACK BOX Audio Video Show

Ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel | 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 2023