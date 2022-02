24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Στην παγκόσμια πραγματικότητα που αλλάζει στρέφουν την κάμερα οι δημιουργοί

Με περισσότερες παγκόσμιες, διεθνείς και ευρωπαϊκές πρεμιέρες από κάθε άλλη φορά, τα τρία διαγωνιστικά τμήματα του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (10-20 Μαρτίου) δηλαδή το Διεθνές Διαγωνιστικό, το τμήμα Newcomers και το τμήμα >>Film Forward, φιλοξενούν μια σειρά από συναρπαστικές ταινίες, οι οποίες εστιάζουν στις κοσμογονικές αλλαγές της εποχής μας.

Της Μαρίνας Τσικλητήρα

Τα ιστορικά τραύματα του παρελθόντος, ιστορίες έμφυλης καταπίεσης και γυναικείας χειραφέτησης, η πολυδιάστατη έννοια της ταυτότητας όπως αποτυπώνεται στο προσφυγικό-μεταναστευτικό δράμα, παράθυρα σε κόσμους και σε ανθρώπους που ξεφεύγουν από τα γνώριμα μέτρα και σταθμά, είναι ορισμένες από τις θεματικές που ξεχωρίζουν.

Διαβατήριο για τα Όσκαρ

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο, καθώς και το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Να θυμήσουμε ότι το Διεθνές Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ λειτουργεί και ως «διαβατήριο» για τα Όσκαρ, αφού η ταινία που θα αποσπάσει τον Χρυσό Αλέξανδρο βρίσκει αυτόματα θέση στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers, όπου παρουσιάζονται πρώτες ή δεύτερες ταινίες νέων δημιουργών, τα βραβεία που απονέμονται είναι ο Χρυσός Αλέξανδρος «Δημήτρης Εϊπίδης», αλλά και το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Τέλος, στο διαγωνιστικό τμήμα του >>Film Forward, το οποίο παρουσιάζει ταινίες που αμφισβητούν τις συμβάσεις και αρθρώνουν μια νέα, τολμηρή κινηματογραφική γλώσσα, απονέμονται ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward και το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Στο καθένα από τα τρία διαγωνιστικά τμήματα του 24ου ΦΝΘ συμμετέχουν 12 ταινίες, μεταξύ των οποίων και τρεις ελληνικές παραγωγές, που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Αλεξίσφαιρα γιλέκα

Συγκίνηση, ανησυχία και έκπληξη είναι μερικά από τα συναισθήματα που υπόσχονται να προκαλέσουν οι διεθνείς ταινίες που επιλέχθηκαν για τη φετινή διοργάνωση.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, οι θεατές θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, την απίθανη, αμφιλεγόμενη ιστορία του εφευρέτη του αλεξίσφαιρου γιλέκου («2nd Chance»).

Θα εστιάσουν στους αφανείς ήρωες του ουκρανικού εμφυλίου, οι οποίοι προσφέρουν διέξοδο και καταφύγιο σε παιδιά που έχουν χάσει τα πάντα («A House Made of Splinters»). Θα μάθουν μια ιδιαίτερη οικογενειακή ιστορία που αμφισβητεί τα στερεότυπα («Anima – My Father’s Dresses»).

Θα συνειδητοποιήσουν πώς η τέχνη και το χιούμορ μπορούν να ξορκίσουν τον φόβο του θανάτου, μέσα από την ιστορία ενός κομίστα που παλεύει με τον καρκίνο («Long Live My Happy Head»).

Θα συγκινηθούν με τα όνειρα διαφυγής δύο νεαρών αθλητών του παρκούρ, τα οποία διαπλέκονται με ένα αγιάτρευτο τραύμα («Off the Rails»). Θα συγκλονιστούν από μια υπόθεση βίας κατά των γυναικών, η οποία συντάραξε τη γαλλική κοινωνία («Spanton vs The French Police»).

Ρομπέν των... τραπεζών

Από το τμήμα Newcomers, το animation ντοκιμαντέρ «Eternal Spring» ανασυστήνει μια απίθανη ιστορία πολιτικής ανυπακοής που σόκαρε το κινεζικό καθεστώς.

To «Robin Bank» αφηγείται την ιστορία ενός σύγχρονου Ρομπέν των Δασών, που λήστευε τράπεζες.

Μέσα από το «Sirens» θα συνοδέψουμε τα μέλη της πρώτης γυναικείας μέταλ μπάντας στη Μέση Ανατολή στο ταραχώδες ταξίδι τους, καθώς βαδίζουν προς τη σεξουαλική, κοινωνική και πολιτική αφύπνιση.

Το «What Remains on the Way» απεικονίζει το μεταναστευτικό δράμα μέσα από την ιστορία μιας νεαρής μητέρας και των τεσσάρων παιδιών της, που ξεκινούν το επικίνδυνο ταξίδι από τη Γουατεμάλα με προορισμό τις ΗΠΑ.

Στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward, το «Anachronic Chronicles: Voyages Inside/Out Asia» μας δείχνει πώς η μαζική χρήση της βιντεοκάμερας άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι οικογενειακές αναμνήσεις για τους απλούς ανθρώπους στην Άπω Ανατολή.

Στο «Housewitz», η Ολλανδή σκηνοθέτις Ούκε Χόοχενταϊκ στρέφει την κάμερα στη μητέρα της και συνομιλεί με τα φαντάσματα του Ολοκαυτώματος.

Το «Sorrow Tamers» αφουγκράζεται τις αθέατες πτυχές του πένθους,

ενώ στο «Film Is Dead» οι εγκαταλελειμμένες κινηματογραφικές αίθουσες στην πόλη του σκηνοθέτη μετατρέπονται σε ζωντανό μνημείο του χρόνου, της απώλειας και των συντριπτικών αλλαγών.