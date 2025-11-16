24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train στις 18 Νοεμβρίου - Real.gr

Quantcast
24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train στις 18 Νοεμβρίου
24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train στις 18 Νοεμβρίου

22:30, 16/11/2025
24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train στις 18 Νοεμβρίου

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, από τις 00:01 έως τις 24:00, προχωρούν τα σωματεία εργαζομένων και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train, σύμφωνα με εξώδικο που απέστειλαν προς τη διοίκηση της εταιρείας.

Η κινητοποίηση, όπως αναφέρουν, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της, όπως αναφέρουν, «συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων.

Στο εξώδικο που εστάλη στη HT γίνεται επίσης αναφορά στην προηγούμενη στάση εργασίας, κατά την οποία — σύμφωνα με τους εργαζόμενους — η εταιρεία δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ.

Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται σε περιστατικά που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως η πλημμύρα στο μηχανοστάσιο του Ρέντη και η πτώση σοβάδων σε εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης.

Τα σωματεία κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας σε μηχανοστάσια, έλλειψη συντήρησης υποδομών και υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες.

Επισημαίνουν επίσης ότι οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα εντατικοποίηση της εργασίας, με εξαντλητικά ωράρια που, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «αδικαιολόγητες απολύσεις» τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και αυτή εργαζομένου με 40 χρόνια υπηρεσίας, ενώ κάνουν λόγο για κλίμα «τρομοκρατίας και εκφοβισμού» εντός της εταιρείας.

Ζητήματα εγείρονται και για τη νέα υπηρεσία customer care, όπου αναφέρονται συχνές μεταβολές ωραρίων και καταγγελίες για παρενοχλητική συμπεριφορά στελεχών.

Μεταξύ των αιτημάτων που παραθέτουν τα σωματεία περιλαμβάνονται:

  • άμεσες προσλήψεις και πλήρης στελέχωση υπηρεσιών,
  • τήρηση ωραρίων και υγιεινών συνθηκών εργασίας,
  • επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού,
  • μέτρα για τον περιορισμό καθυστερήσεων στα δρομολόγια,
  • προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών,
  • ανάκληση απολύσεων,
  • αποκατάσταση συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς,
  • ολοκλήρωση έργων υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας.

Τα σωματεία καλούν την εταιρεία σε δημόσιο διάλογο με τη διαδικασία του ΟΜΕΔ και προειδοποιούν ότι πιθανή μη ανταπόκριση θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ενημερώνουν ότι θα διαθέσουν το προβλεπόμενο Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της απεργίας.

