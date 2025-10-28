28η Οκτωβρίου: Εικόνες από τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

Με μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε και φέτος στη Θεσσαλονίκη η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου.

Μεγαλειώδης ήταν και φέτος η στρατιBωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη για τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με την οποία κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις.

Η εντυπωσιακή παρέλαση στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα, έλαβε χώρα στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δείτε εικόνες: