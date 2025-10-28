Quantcast
28η Οκτωβρίου: Συγκίνησε ο πιλότος της ομάδας Ζευς στη Θεσσαλονίκη - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» - Real.gr
real player

28η Οκτωβρίου: Συγκίνησε ο πιλότος της ομάδας Ζευς στη Θεσσαλονίκη – «Συνεχίζουμε να φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας»

13:59, 28/10/2025
28η Οκτωβρίου: Συγκίνησε ο πιλότος της ομάδας Ζευς στη Θεσσαλονίκη – «Συνεχίζουμε να φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας»

Συγκίνησε ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου από την ομάδα Ζευς της Πολεμικής Αεροπορίας με το μήνυμά του με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη καλημέρα Ελλάδα. σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το ΟΧΙ . Είναι ημέρα τιμής, συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Όπως είπε ο συντονιστής της πτήσης από το έδαφος «μια από τις διελεύσεις αφιερώνεται σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας και στις οικογένειες των συναδέλφων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Του αντριωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται».

Ο Γιώργος Σωτηρίου εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και τοποθετήθηκε το 2012 στην 115 Πτέρυγα Μάχης με αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα και έχει καταγράψει πάνω από 1.800 ώρες πτήσης, εκ των οποίων περισσότερες από 1.700 σε F-16.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

28η Οκτωβρίου: Συγκίνησε ο πιλότος της ομάδας Ζευς στη Θεσσαλονίκη - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας»

28η Οκτωβρίου: Συγκίνησε ο πιλότος της ομάδας Ζευς στη Θεσσαλονίκη - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας»

13:59 28/10
28η Οκτωβρίου 1942: Όταν οι Έλληνες αεροπόροι σφυροκοπούσαν το Ιταλικό Στρατηγείο στο Ελ Αλαμέιν

28η Οκτωβρίου 1942: Όταν οι Έλληνες αεροπόροι σφυροκοπούσαν το Ιταλικό Στρατηγείο στο Ελ Αλαμέιν

08:30 28/10
Γλυφάδα: Άστεγος χτύπησε 70χρονη με πέτρα - Είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία

Γλυφάδα: Άστεγος χτύπησε 70χρονη με πέτρα - Είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία

13:46 28/10
Γαύδος: Χωρίς μαθητές η παρέλαση – Κράτησαν οι κάτοικοι τη σημαία

Γαύδος: Χωρίς μαθητές η παρέλαση – Κράτησαν οι κάτοικοι τη σημαία

13:42 28/10
«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον»: Το ξέσπασμα της συζύγου του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον»: Το ξέσπασμα της συζύγου του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο

08:04 28/10
Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Δολοφονικό μίσος και αναπάντητα ερωτήματα

Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Δολοφονικό μίσος και αναπάντητα ερωτήματα

07:01 28/10
Σάλος στο Περού: Βουλευτής έβαλε βοηθό της να της κόψει τα νύχια στο γραφείο της στο Κογκρέσο

Σάλος στο Περού: Βουλευτής έβαλε βοηθό της να της κόψει τα νύχια στο γραφείο της στο Κογκρέσο

10:30 28/10
Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ 2026» - Τι θα ισχύσει από τη νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ 2026» - Τι θα ισχύσει από τη νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

07:00 28/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved