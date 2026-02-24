30 Χρόνια Μαζί για το Παιδί - 30 Σύγχρονοι Έλληνες Καλλιτέχνες - Real.gr

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η επετειακή δημοπρασία.

Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η επετειακή δημοπρασία «30 Χρόνια Μαζί για το Παιδί – 30 Καλλιτέχνες», που διοργάνωσε το Μαζί για το Παιδί με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς.

Και τα 30 έργα τέχνης δημοπρατήθηκαν με επιτυχία, συγκεντρώνοντας συνολικά 152 «χτυπήματα», ενώ στη δημοπρασία συμμετείχαν περισσότεροι από 170 χρήστες. Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ τέχνης και κοινωνικής προσφοράς και αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικής δράσης για την υποστήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη.

Το σημαντικό ποσό που συγκεντρώθηκε θα διατεθεί για την ενίσχυση των δράσεων του οργανισμού, ο οποίος από το 1996 στηρίζει χιλιάδες παιδιά και οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με βασικούς άξονες την εκπαίδευση, την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας και τη μείωση των ανισοτήτων.

Η δημοπρασία αποτέλεσε μια ξεχωριστή σύμπραξη εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας με καλό σκοπό. Τριάντα διακεκριμένοι σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες προσέφεραν τα έργα τους ως δωρεά, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του οργανισμού. Τα έργα διατέθηκαν μέσω σιωπηρής δημοπρασίας, η οποία διήρκησε για μία εβδομάδα μέσα από την εφαρμογή της ArtVolt.

Στην πρωτοβουλία συνέβαλαν εθελοντικά οι Βικτώρια Φασιανού, Αναστασία Β. Ορφανίδου, Μαρία Μιγάδη (Αrt Projects), η Μαρία Κασιμάτη Τσούτσια, εθελόντρια του Μαζί για το Παιδί, η ομάδα του ArtVolt και το ARCH.

Στη δημοπρασία συμμετέχουν με τα έργα τους οι:

Ανδρέας Αγγελιδάκης, Αντωνάκης, Γιάννης Βαρελάς, Αλέξανδρος Βασμουλάκης, Κωστής Βελώνης, Νικόλας Βεντουράκης, Μαρία Ιωάννου, Κωνσταντίνος Κακανιάς, Κατερίνα Καλούδη, Στέλιος Καραμανώλης, Νικομάχη Καρακωστάνογλου, Ηλίας Καφούρος, Κυβέλη Ζωή, Ιωάννα Λημνιού, Παναγιώτης Λουκάς, Ηλιοδώρα Μαργέλλου, Ειρήνη Μίγα, Όλγα Μηλιαρέση-Φωκά, Ελένη Μπαγάκη, Γιάννης Μπουρνιάς, Πέτρος Μώρης, Ραλλού Παναγιώτου, Μαρία Παπαδημητρίου, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Δαυίδ Σαμπεθάι, Αλέξανδρος Σιμόπουλος, Σοφία Στεβή, Πάνος Τσαγκάρης, Γιώργος Χαδούλης και Βαγγέλης Χουρσόγλου.

Ευχαριστούμε για τη συμβολή τους:

Bernier/Eliades Gallery

Callirrhoë

Dio Horia

Eleni Koroneou Gallery

Eleutheria Tseliou Gallery

Iris Galerie

Kalfayan Gallery

Stefanidou Tsoukala Gallery

The Breeder Gallery

Thermia Project

Moveart

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί:

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr