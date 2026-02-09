30 χρόνια Μαζί για το Παιδί στους δρόμους της Αττικής - Real.gr

Το Μαζί για το Παιδί γιορτάζει 30 χρόνια προσφοράς και δράσης με μια πολύχρωμη και αισιόδοξη επετειακή καμπάνια, που γεμίζει τις στάσεις των λεωφορείων και τους δρόμους της Αττικής με μήνυμα ελπίδας. Η υλοποίησή της πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Politis Group.

Με κεντρικό σύνθημα «Ευτυχώς αυτή η φλόγα δεν σβήνει» και βασικό εικαστικό στοιχείο την τούρτα γενεθλίων του Μαζί για το Παιδί, η καμπάνια υπενθυμίζει ότι η φροντίδα, η αλληλεγγύη και η ευθύνη απέναντι στα παιδιά δεν είναι στιγμές — είναι στάση ζωής.

Το Μαζί για το Παιδί συναντά τους ανθρώπους της πόλης στην καθημερινότητά τους και τους καλεί να γίνουν μέρος μιας διαδρομής που εδώ και τρεις δεκαετίες στηρίζει σταθερά παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Σε αυτά τα 30 χρόνια, το Μαζί για το Παιδί έχει στηρίξει περισσότερα από 460.000 παιδιά, εστιάζοντας στη μείωση των ανισοτήτων, στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας – μένοντας πάντα πιστό στο όραμά του να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί.

Δείτε το σχετικό βίντεο: