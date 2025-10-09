31 καταστήματα Γρηγόρης στη Θεσσαλονίκη - Η δυναμική ανάπτυξη συνεχίζεται - Real.gr

Quantcast
31 καταστήματα Γρηγόρης στη Θεσσαλονίκη – Η δυναμική ανάπτυξη συνεχίζεται

15:30, 09/10/2025
Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το 31ο κατάστημα Γρηγόρης, αυτή τη φορά στη συμβολή των οδών Βασιλέως Ηρακλείου 26 & Κομνηνών 24, απέναντι από την ιστορική αγορά Μοδιάνο. Μια περιοχή, με έντονη εμπορική και γαστρονομική δραστηριότητα, αποκτά ένα νέο χώρο που έρχεται να ενισχύσει τον ζωντανό της χαρακτήρα και να προσφέρει στους περαστικούς στιγμές απόλαυσης με εκλεκτό καφέ και αυθεντικές γεύσεις.

Η Θεσσαλονίκη αγκάλιασε τον Γρηγόρη από την πρώτη στιγμή, με τα καταστήματά του να αποτελούν καθημερινό προορισμό για χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες. Είτε για την πρωινή στάση για καφέ, είτε για ποιοτικό φαγητό ή για μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία, ο Γρηγόρης είναι πάντα εκεί όπου χτυπά ο παλμός της πόλης.

Με περισσότερα από 360 καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Γρηγόρης συνεχίζει να επενδύει στην τοπική ανάπτυξη, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να προσφέρει προϊόντα που φτιάχνουν τη μέρα. Παράλληλα, σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα, με νέες συνεργασίες και ανοίγματα καταστημάτων που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την παρουσία του.

