3ο Συνέδριο ασθενών «Ο καρκίνος του μαστού στην Ελλάδα σήμερα» - Real.gr

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» διοργανώνει το 3ο Συνέδριο ασθενών με τίτλο «Ο καρκίνος του μαστού στην Ελλάδα σήμερα», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στο Titania Hotel Athens (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

Το Συνέδριο αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της φωνής των ασθενών και την ενημέρωση κάθε γυναίκας για θέματα που αφορούν την υγεία του μαστού.

Στόχος του συνεδρίου είναι η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων στην αντιμετώπιση και διαχείριση του καρκίνου του μαστού, στην Ελλάδα του σήμερα, με έμφαση στις ανάγκες και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Θεματολογία

Τα δύο πρώτα συνέδρια ανέδειξαν πόσο σημαντικό είναι για τις γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση, ενώ η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαίωσε την ανάγκη για έναν σταθερό χώρο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών, θέτοντας πάντα στο προσκήνιο την οπτική των ασθενών.

Με το 3ο Συνέδριο Ασθενών, το «Άλμα Ζωής» συνεχίζει να ενισχύει τον διάλογο γύρω από τον καρκίνο του μαστού, να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση, να αναδεικνύει τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και να συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι θεματικές που θα αναλυθούν στο φετινό συνέδριο είναι:

• Πρόληψη & έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού

• Κέντρα Μαστού

• Ο ρόλος των συνεργειών στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

• Καινοτομία & έρευνα με την/ον ασθενή στο επίκεντρο

• Νέες γυναίκες – Ιδιαίτερες ανάγκες

• Συνδεόμαστε: Οργανώσεις που προάγουν την υγεία των γυναικών

• Καταπολέμηση ανισοτήτων

• Επικοινωνία γιατρών-ασθενών

• Ορατότητα γυναικών με μεταστατικό καρκίνο μαστού

• 20 χρόνια τηλεφωνικής στήριξης: οφέλη & προκλήσεις

• Ποιότητα ζωής – Survivorship

• Ψυχο-ογκολογία

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί, επίσης, workshop για γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού, με στόχο να αναδειχθούν τα εμπόδια που δημιουργεί η ασθένεια καθώς και οι ανάγκες που συχνά παραμένουν αόρατες ή ακάλυπτες.

Στο workshop μπορεί να συμμετάσχει κάθε γυναίκα με μεταστατικό καρκίνο μαστού, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής (2104180006, εσωτ.24 & 25). Για κατοίκους εκτός Αττικής, προβλέπεται κάλυψη εξόδων διαμονής & μετακίνησης.

Πρόγραμμα

Μπορείτε να βρείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ: https://almazois.gr/o-karkinos-tou-mastou-stin-ellada-simera-3o-synedrio-asthenwn/

Συμμετοχή

Το συνέδριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που έχει ενδιαφέρον για τον καρκίνο του μαστού:

• Γυναίκες & άνδρες με εμπειρία καρκίνου του μαστού

• Φροντιστές/ριες ατόμων με καρκίνο του μαστού

• Επαγγελματίες υγείας που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με ογκολογικές παθήσεις

• Φοιτητές/ριες και σπουδαστές/ριες με ενδιαφέρον στη φροντίδα ατόμων με ογκολογικές παθήσεις

• Δημοσιογράφους

• Επιστημονικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του καρκίνου του μαστού και τη χάραξη πολιτικών υγείας

• Οργανισμούς που υποστηρίζουν άτομα με καρκίνο μαστού ή ασχολούνται με τη νόσο

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, αποκλειστικά με φυσική παρουσία. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ: https://tinyurl.com/mvhzamsh

Βεβαιώσεις συμμετοχής διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν, στη γραμματεία του συνεδρίου.

Προσβασιμότητα

Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες, ενώ οι εργασίες θα συνοδεύονται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, δήλωσε:

«Η διαχείριση του καρκίνου του μαστού στη χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε ένα κομβικό σημείο. Η υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας για τον Καρκίνο του Μαστού» σε έξι Δημόσια Νοσοκομεία, σε συνδυασμό με τη συνέχιση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου «Φώφη Γεννηματά», διαμορφώνουν ισχυρές προϋποθέσεις για αποτελεσματική πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, διεπιστημονική και ολιστική φροντίδα, ενίσχυση της έρευνας καθώς και συνολική υποστήριξη των γυναικών που νοσούν και των οικογενειών τους.

Το 3ο Συνέδριο Ασθενών για τον Καρκίνο του Μαστού, αναδεικνύοντας την οπτική των ασθενών και τη σημασία των δεδομένων του πραγματικού κόσμου, στοχεύει στην έγκυρη ενημέρωση και την προώθηση ουσιαστικών παρεμβάσεων προς όφελος όλων των γυναικών. Η ενεργός συμμετοχή όλων μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου φροντίδας που διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής για κάθε γυναίκα».

Το 3ο Συνέδριο Ασθενών «Ο καρκίνος του μαστού στην Ελλάδα σήμερα» διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Γυναικολογικής Εταιρείας Παθήσεων Μαστού (ΕΓΕΠΑΜ), της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ).