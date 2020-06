3ο Δωρεάν Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αθηνών για εκπαιδευτικούς Β'βάθμιας που διδάσκουν προσφυγόπουλα

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 στις 10:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom Professional, αρχίζει το 2ο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ερευνητικού Κέντρου Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα» (Promoting effective EU integration of refugees in Greece’s secondary school structures specified for refugee education). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου κ. Ναπολέων Μαραβέγιας.