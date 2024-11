3ο Nevronas FESTival στην Τεχνόπολη… Ελάτε να γιορτάσουμε ΜΑΖΙ!

Στις 8, 9, 10, 11 και 12 Νοεμβρίου η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχθεί το μεγαλύτερο Προσβάσιμο και Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών της Ελλάδας.

Το Nevronas FESTival, που διακρίθηκε ως άριστη πρακτική στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2024 με Platinum και Gold βραβεία, για 3η συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζει ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες και συμπεριληπτικά καλλιτεχνικά σχήματα, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους, να απολαύσουν χωρίς περιορισμούς, Θέατρο, Μουσική/Συναυλίες, Χορό, Εκθέσεις, Ταινίες, Εργαστήρια, Performances, εμπνευσμένες Ομιλίες και Συζητήσεις σημαντικού πολιτιστικού, και όχι μόνο, ενδιαφέροντος.

«Η Επιστήμη και η Τέχνη ανήκουν σε όλο τον κόσμο, και μπροστά τους εξαφανίζονται όλα τα σύνορα» Βόλφγκανγκ Γκαίτε, ποιητής και φιλόσοφος

3ο Nevronas FESTival στην Τεχνόπολη…

5 ημέρες

75 ώρες

90 δράσεις

300+ καλλιτέχνες

Feel the Art… your Own way!

Στόχος μας, μέσω της τέχνης, να αναδείξουμε το ταλέντο και την αξία των ανάπηρων καλλιτεχνών, να επικοινωνήσουμε τις ιστορίες και τις δράσεις τους για ισοτιμία και να υποστηρίξουμε έμπρακτα τις προσπάθειες της αναπηρικής κοινότητας.

Γιατί… η Τέχνη δεν κάνει διαχωρισμούς. Η Τέχνη είναι από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο και ομορφαίνει τη ζωή μας!

Γιατί η Συμπερίληψη και η Προσβασιμότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής μας πραγματικότητας!

Ραντεβού στο 3ο Nevronas FESTival τον Νοέμβριο στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων!

Ελάτε να γιορτάσουμε ΜΑΖΙ!

Γιατί η Συμπερίληψη και η Προσβασιμότητα είναι προτεραιότητα και γίνονται πραγματικότητα!

Παρασκευή 8/11: 17:00 – 03:00, Σάββατο 9/11: 09:00 – 03:00, Κυριακή 10/11, Δευτέρα 11/11 και Τρίτη 12/11: 09:00 – 24:00

Ημερήσιο Εισιτήριο: 8€ προπώληση, 10€ ταμείο

Πενθήμερο Εισιτήριο: 25€ προπώληση

Για Ομαδικό Εισιτήριο 10+ άτομα επικοινωνήστε μαζί μας στο team@nevronas.gr

Για παρακολουθήση ή/και συμμετοχή σε ορισμένες δράσεις δεν απαιτείται προκράτηση θέσης αλλά τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Θα υπάρξει δυνατότητα παρακολούθησης επιλεγμένων δράσεων διαδικτυακά, μέσα από τα Social Media του nevronas.gr

Φέτος στο Nevronas FESTival υποστηρίζουμε την Αυτοδιαχειριζόμενη Κοινωνική Κουζίνα Μοναστηράκι και συγκεντρώνουμε κριθαράκι, πελτέ και ελαιόλαδο, για την εξολοκλήρου εθελοντική δράση όμορφων ανθρώπων που από το 2014 μαγειρεύουν στην πλατεία Μοναστηράκι, για όσους έχουν ανάγκη.

Συμμετέχουν: C-Through Vocal Group με την Μάρθα Φριντζήλα και την Αντρέα Μαρία Καπίρη, “Η Playlist μιας Faultless μητρότητας”, EyeHarp – Αλεξάνδρα Κερλίδου, Κωνσταντίνος Αμανατίδης, Ζαχαρίας και Ηλίας Βαμβακούσης με Alcatrash,”Homo Empathycus – Η εποχή των χρωμάτων” HopeArt, Bandokafenio με Πάνο Βλάχο, Θανάσης Καφετζής και Δημήτρης Ζάχος «Λώξη», Εισβολέας (Ηλίας Παπανικολός), Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, Μάκης & Νικόλας Τσιγάντες, Mix n’ Match με την Έλλη Πασπαλά και τη πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου, “Music Heals” με Πάνο Μουζουράκη, “Σειρά Σου”, “Breath” by Vo’Arte, “O Μικρός Πρίγκιπας” Συμπεριληπτική Θεατρική Ομάδα “ΟΝΕΙΡΟ ΕΙΝΑΙ”, Ορέστης Χιώτης, Θεατρική Ομάδα Κωφών “Τρελά Χρώματα”, “Creative Connections – No one forgotten”, Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης, «Ο Μάκης Ροδάκης και το Άστρο Άσπρο Παγωτό», EY “Neurodiversity Champs”, Τζάμπολ Αγάπης, Γιάννης Τσουμπρής, BRAINSHOT, “Τζίτζικας και Μέρμηγκας”, SciFY – Science For You, ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Λευκάδας, Panos Gourliotis & GIOULI, Open School Days, Vodafone “Neurodiversity & Allies Network”, Αφηγήσεις Παραμυθιών, Άγγελοι της Χαράς, Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Κατερίνα Πατρώνη – Τουρνουά Boccia, Γιάννης Χατζήμπεης «Τα Όρια μας», “Τα Πέταλα της Ειρήνης”, Dimitra Kousteridou, Dj Amalia, Penny Leventou (Bhavani), Σωτηρία Καρασιώτου, Θεατρικό Παιχνίδι, “ARTism by HER-autism”, Ανδριανή Ρέλλου «Σόρρυ Που Άργησα» (Sorry I’m Late), Μιχάλης Λουδάρος, Δρυάδες εν Πλω, Μαρία Καραπαναγιώτη, Γιώργος Κουτσιώνης, Νίκη Καραπαναγιώτη, ATLAS E.P., “ΑΝΩΛΟΓΑΣΤΡΙΔΑ” του Χριστόφορου Αντωνιάδη, Βαρβάρα Κυπαρίσση – Karnak The Temple of Dance, No One Forgotten project, Το Εργαστήρι, Yoga για ΟΛΟΥΣ, HandsUp, Cepal “The Power of All”, Το ΠΕΤΑΓΜΑ, VR Planet, Art Buddies,”Pablo” Vodafone TV, Ομάδα χορού This-Ability, “Weaving connections” – Interactive Installation by Supercluster, ΚΕΘΕΣΥ, Ραφαέλλα Κυρικλάκη, Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κ3), Ομάδα ΑμεΑ Ιοί και Κόρες, Κέντρο Ειδικών Θεραπειών “ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ”, Στέγη της ΕΓΝΥΑ, Πελίνα Ευαγγέλου, Quilling με τον Αντώνη Εξαρχόπουλο, ΜΩΒ ΠΥΞΙΔΑ – ΚΔΑΠ μεΑ, Psaroloco Media Literacy Project, Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών Λίλιαν Βουδούρη, Κολάζ με τους Παναγιώτη Μαρινάκη & Στράτο Χατζηδημητρίου, ΕΕΑ Μαργαρίτα, ΘΕΑΜΑ «Τρωάδες», Βασίλης Δεμερούκας, Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εκκίνηση», Action Synergy, Athens International Body Music Festival 2024, “Τραγουδάω με Χρώμα”, Μαρίτα Τυράκη, Οι Νοηματήστριες, Ειρήνη Μαντά, Στέγη Πολιτισμού Φελίζα,”Μια ζωγραφιά… ζωντανεύει!”, Mαρθα Κλουκίνα-ChildSpaceAthens, ΜοιαΖΩ, Στεφανία Μαρία Σιδέρη, “Επιτραπέζια παιχνίδια για Βλέποντες και Τυφλούς“, Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «ΧΑΡΑ», Falcao Capoeira, School Synergy Snacks (3S), Best Buddies Greece, Κατερίνα Θεοδωράτου, Χρυσή Μόρφη, Εκδόσεις ΑΛΦΕΙΟΣ, Dots. Art for all, Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, Μαρία Χατζηιωάννου (Maria Rolls), Αυτοδιαχειριζόμενη Κοινωνική Κουζίνα Μοναστηράκι

