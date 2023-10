3o Συνέδριο CYBER GREECE - Δέσποινα Σπανού: Είναι ο μήνας της κυβερνοασφάλειας ο Οκτώβριος, αφιερωμένος στην αφύπνιση της κοινωνίας για αυτό το θέμα

“Η ΕΕ είναι περήφανη για τις δράσεις της στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας” τόνισε η Δέσποινα Σπανού, επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβλέποντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και το άσυλο, την υγεία, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό η οποία χαιρέτησε την έναρξη του Συνεδρίου Cyber Greece 2023 «AI & Cyber Security Innovation and Challenges» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.