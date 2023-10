3o Συνέδριο CYBER GREECE - Nίκος Χατζηνικολάου: Το θέμα της Κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα έχει τεράστια σημασία

Τις εργασίες του Συνεδρίου Cyber Greece 2023 «AI & Cyber Security Innovation and Challenges» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm άνοιξε ο εκδότης - διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, τονίζοντας πως “το θέμα της Κυβερνοασφάλειας, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα η οποία εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα αλλά με χρονική υστέρηση στη φάση της ψηφιοποίησης, έχει τεράστια σημασία”.