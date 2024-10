4ο συνέδριο Cyber Greece 2024 - Αθ. Κοσμόπουλος: Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν διακρίνονται από σύνορα

Η ανάπτυξη και η πρόοδος της τεχνολογίας αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας και δημιουργεί απεριόριστες ευκαιρίες, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος, DPO του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Εθνικός Αντιπρόσωπος στο European Cybersecurity Competence Center, στο 4ο Συνέδριο CyberGreece που συνδιοργανώνουν η next is now και η Dome Consulting Firm.