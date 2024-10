4ο συνέδριο Cyber Greece 2024 - Δ. Παπαστεργίου: Η εποχή της αθωότητας στον κυβερνοχώρο έχει τελειώσει

“Η εποχή της αθωότητας στον κυβερνοχώρο έχει τελειώσει” τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκδότη-διευθυντή της Realnews και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, στο 4ο Συνέδριο Cyber Greece που συνδιοργανώνουν η next is now και η Dome Consulting Firm.