4ο συνέδριο Cyber Greece 2024 - Δείτε LIVE τις εργασίες

Το 4ο συνέδριο Cyber Greece 2024 «Επαναπροσδιορίζοντας την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο», τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καθώς το τοπίο στον ψηφιακό κόσμο μεταλλάσσεται και επανακαθορίζεται συνεχώς, η ανάλογη προσαρμογή πολιτικών, κανονιστικού πλαισίου αλλά και βέλτιστων πρακτικών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα καθίσταται επιτακτική.

Η πρόκληση είναι τεράστια και η απόκριση μέχρι στιγμής τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο παραμένει δέσμια παλαιών αντιλήψεων της «αναλογικής» εποχής.

Πόσο γρήγορα μπορούμε να προσαρμοστούμε και με ποιες παραμέτρους ασφαλείας;

Πώς μπορούμε να περιορίσουμε κινδύνους και ευαλωτότητες σε ένα διαρκώς επεκτεινόμενο ψηφιακό περιβάλλον;

Πού ξεκινούν και που τελειώνουν οι διεθνείς αλλά και εθνικές παρεμβάσεις; Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την κυβερνοασφάλεια τα αμέσως επόμενα χρόνια;

Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, το οποίο συνδιοργανώνουν η Dome Consulting Firm και η next is now, θα συζητηθούν σε κορυφαίο επίπεδο με συνεντεύξεις, debate, panel και ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων στο 4ο συνέδριο Cyber Greece 2024.

