4o Συνέδριο Cyber Greece 2024: Η κυβερνοασφάλεια απευθύνεται σε όλους

Για την ανθεκτικότητα του ιδιωτικού τομέα από τις κυβερνοεπιθέσεις, συζήτησησαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ «Κυβερνοκανονισμοί: Θα αντέξει ο Ιδιωτικός Τομέας τις προκλήσεις;», στο 4ο Συνένδριο CyberGreece που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.